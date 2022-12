Iran teloitti 23-vuotiaan mielenosoittajan – myös useat muut saaneet kuolemantuomion huiviprotesteista

Nuori mies hirtettiin, koska hän oli oikeuden mukaan tukkinut kadun Teheranissa ja haavoittanut veitsellä turvallisuusjoukkojen jäsenen olkapäätä.

Teheran

Iran on teloittanut tänään huiviprotesteihin osallistuneen miehen, kertoo maan oikeuslaitos verkkosivuillaan.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen huivimielenosoituksiin liittyvä teloitus. Maanlaajuiset mielenosoitukset ovat jatkuneet nyt melkein kolme kuukautta.

Tänään teloitettu 23-vuotias Mohsen Shekari oli oikeuslaitoksen mukaan tukkinut kadun Teheranissa syyskuussa ja haavoittanut veitsellä puolisotilaallisten basij-turvallisuusjoukkojen jäsenen olkapäätä. Haava oli vaatinut 13 tikkiä, oikeuslaitos lisäsi.

Euroopan parlamentin varapuhemies Pina Picierno tuomitsi teloituksen tuoreeltaan ja kutsui sitä ”hulluksi”.

”(Shekari), yksi pojista, jotka oli pidätetty Iranin mielenosoituksissa, hirtettiin tänä aamuna. Se on ensimmäinen hullu mielenosoittajalle annettu kuolemantuomio, joka pantiin täytäntöön Iranissa. Löydätte meidät aina vapauden ja mielenosoittajien rinnalta. Aina”, Picierno kirjoitti.

Myös Saksan ja Ranskan ulkoministeriöt tuomitsivat teloituksen kovin sanoin ensimmäisten joukossa.

”Iranin hallinnon epäinhimillisyydellä ei ole rajoja, tviittasi Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock ja lisäsi”, ettei teloitusuhka tukahduta ihmisten vapaudenhalua.

”Tämä teloitus tulee muiden vakavien ja sietämättömien rikkomusten päälle”, sanoi Ranskan ulkoministeriön tiedottaja Anne-Claire Legendre.

Protesteissa on kuollut jo yli 450 ihmistä

Oslossa toimiva Iran Human Rights -järjestö on laskenut, että mielenosoitusten tukahduttamisessa on kuollut jo ainakin 458 ihmistä, mukaan lukien 63 lasta. Tuhansia ihmisiä on pidätetty.

”Mohsen Shekari teloitettiin hätäisen ja epäoikeudenmukaisen oikeudenkäynnin jälkeen ilman asianajajaa, sanoi järjestön johtaja Mahmood Amiry-Moghaddam ja lisäsi, että niin kutsuttu oikeudenkäynti oli toteutettu vain 75 päivää pidätyksen jälkeen.”

Amiry-Moghaddam vaati teloitukselle vahvaa kansainvälistä reaktiota ja varoitti, että muuten edessä olisi mielenosoittajien joukkoteloitus.

Iranin Fars-uutistoimisto levitti videota, jossa Shekari kertoi hyökkäyksestä pidätettynä ollessaan. Iran Human Rights -järjestö kuvaili videota pakkotunnustukseksi ja Shekarin kasvoja näkyvästi vahingoittuneiksi.

Iran teloittaa vuosittain enemmän ihmisiä kuin mikään muu valtio Kiinaa lukuun ottamatta. Iran Human Rights -järjestö kertoi tällä viikolla, että Iran on teloittanut jo yli 500 ihmistä kuluvan vuoden aikana.

BBC:n mukaan naisten johtamat mielenosoitukset ovat levinneet 160 kaupunkiin kaikissa Iranin maakunnissa ja niitä pidetään suurimpana uhkana Iranin hallinnolle sitten vuoden 1979 islamilaisen vallankumouksen.

Tuomittiin sotimisesta Jumalaa vastaan

AFP:n mukaan 11 ihmistä on jo saanut mielenosoituksiin liittyvän kuolemantuomion, mutta muita tuomioita ei vielä ole pantu täytäntöön. Amnesty International on luonnehtinut oikeudenkäyntejä näennäisiksi. Amnestyn mukaan Iranin viranomaiset hakevat kuolemantuomiota kaikkiaan yli 20 ihmiselle.

Shekari tuomittiin marraskuun alussa sharia-lain moharebeh-pykälän nojalla ”sotimisesta” tai ”vihollisuudesta” Jumalaa vastaan, eikä ylempi tuomioistuin hyväksynyt miehen valitusta.

Oikeuden mukaan Shekari oli kantanut asetta tappamistarkoituksessa ja ”aiheuttaakseen kauhua ja epäjärjestystä yhteiskunnassa”.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan moharebeh-pykälää on Iranissa käytetty laajasti erilaisten rikostuomioiden ja teloituksien perusteena.

Iranin viranomaisia on myös syytetty mielenosoituksissa pidätettyjen naisten ja miesten raiskaamisesta ja muusta seksuaalisesta väkivallasta vankiloissa. Iran on kiistänyt syytöksen ja kehottanut ilmiantamaan niitä, jotka ”levittävät valeuutisia”.

Mielenosoitukset puhkesivat syyskuun puolessavälissä sen jälkeen, kun 22-vuotias kurdinainen Mahsa Amini kuoli epämääräisissä olosuhteissa jouduttuaan siveyspoliisin pidättämäksi ”väärin puetun” hijabin vuoksi.

Iranin hallinto kutsuu mielenosoituksia mellakoiksi, joita lietsovat Yhdysvallat ja sen liittolaiset, kuten Britannia ja Israel.