Arvostelijoiden mukaan Iranin turvallisuusviranomaiset ampuneet satoja mielenosoittajia.

Iranin vallankumouskaartin kenraali on myöntänyt, että maassa syyskuussa alkaneissa levottomuuksissa on kuollut jo yli 300 ihmistä. Arvostelijoiden mukaan turvallisuusviranomaiset ovat ampuneet mielenosoittajia.

Laajat mielenosoitukset leimahtivat Iranissa syyskuussa nuoren kurdinaisen Mahsa Aminin kuoltua siveyspoliisin pidätyksen jälkeen.

Ihmisoikeusjärjestö Iran Human Rightsin mukaan Iranin turvallisuusjoukot ovat mielenosoituksia tukahduttaessaan surmanneet yli 400 ihmistä.

”Tämän naisen kuolema on koskettanut jokaista tässä maassa. Minulla ei ole viimeisimpiä lukuja, mutta luulen, että kyse on 300 marttyyrista ja kuolleesta. Heidän joukossa on lapsia”, prikaatikenraali Amir Ali Hajizadeh sanoi Mehr-uutistoimiston julkaisemalla videolla uutistoimisto AFP:n mukaan.

YK:n ihmisoikeusneuvosto on päättänyt käynnistää kansainvälisen korkean tason tutkinnan Iranin mielenosoituksiin liittyvistä ihmisoikeusloukkauksista.