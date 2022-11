Ampuminen tapahtui Walmart-kaupassa. Tarkkaa tietoa kuolinuhrien määrästä ei ole vielä saatavilla.

Yhdysvalloissa Virginian osavaltiossa useita ihmisiä on kuollut ja haavoittunut joukkoampumisessa, kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters sekä The Washington Post ja The New York Times -lehdet.

Chesapeakin kaupungin viranomaiset eivät ole kertoneet täsmälliset uhrimäärästä, mutta poliisin tiedottajan Leo Kosinskin mukaan heitä on ”alle kymmenen”. Joukkoampuminen tapahtui Walmart-kaupassa.

Epäilty ampuja löydettiin kuolleena kaupasta. Epäillyn henkilöllisyys ei ollut Kosinskin mukaan vielä selvillä. Ampuja iski kauppaan noin 45 minuuttia ennen sen sulkemisaikaa.

Virginian senaattori, demokraattien Mike Warner kertoi twiitissä seuraavansa tilannetta tiiviisti.

”[Olen] järkyttynyt jälleen yhdestä joukkoampumisesta, tällä kertaa Chesapeaken Walmartissa. Tulen seuraamaan käänteitä tiivisti.”

Kyseessä on jo toinen huomiota herättävä joukkoampuminen Yhdysvalloissa kolmen päivän sisällä. Lauantaina Coloradossa ampuja iski Club Q -homoklubiin. Iskussa kuoli viisi ja haavoittui 25 ihmistä.

Virginian joukkoampuminen tapahtui vain muutamaa päivää ennen Yhdysvalloissa vietettävää kiitospäivää.