Purjehduskisan toimistoon tuli hätäsignaali aamulla Lehtisen pelastuslautalta. Signaali on paikannettu noin 830 kilometriä Etelä-Afrikan Port Elizabethistä kaakkoon. Lehtiseen saatu yhteys, eikä hän ole loukkaantunut.

TAPIO LEHTINEN on joutunut merihätään yksinpurjehduksen Golden Globe -kilpailussa (GGR), ja hänen Asteria-veneensä on uponnut.

GGR:n kisan toimistoon Ranskaan Les Sables-d’Olonneen tuli perjantaiaamuna kello 8.54 Suomen aikaa hätäsignaali Lehtisen veneen pelastuslautalta.

Viimeisemmän tiedon mukaan Lehtinen on pelastuslautassa ja pelastuspuvussa. Hätälähetin toimii.

Hätäsignaali ei laukea itsestään, vaan se pitää aktivoida käsin pelastuslautan sisältä. Signaali on paikannettu noin 450 merimailia, noin 830 kilometriä Etelä-Afrikan Port Elizabethistä kaakkoon.

Signaali on koordinaatissa 39.06.07S 03.20 44 1E.

Lehtisen turvavarusteisiin kuuluva toinen henkilökohtainen paikannuslaite on myös toiminnassa ja antaa suomalaiskipparin sijainnin.

Tapio Lehtinen merellä Helsingin edustalla kesällä.

KISAJÄRJESTÄJÄT saivat Lehtiseen yhteyden perjantaina iltapäivällä YB3-seurantaviestilaitteen kautta.

YB3-laitteen akun kesto on sen valmistajan mukaan peräti kolme viikkoa, mikä on hyvä uutinen, kun apu on vielä kaukana.

Veneissä on käytössä erilaisia paikannuslaitteita. Kisatoimistoon Lehtinen lähetti hätäsignaalin epirb-laitteella (emergency position-indicating radio beacon), jonka akun kesto on noin 48 tuntia.

Lehtinen kertoi hukanneensa silmälasinsa, ja hänen on vaikea lukea ja lähettää viestejä.

Hänellä on ainakin yksi grab bag -pelastuslaukuista mukanaan. Laukussa on tärkeimmät ensiapuvälineet, vettä ja ruokaa.

Pelastuslautan ajelehtimista on asiantuntijoiden mukaan helpompi ennustaa kuin ajelehtivaa purjevenettä, jossa ei ole peräsintä eikä köliä.

Mahdollista on, että Lehtisen oma kertomus tapahtumista saadaan vielä perjantaina, jos yhteys pelastuslauttaan on hyvä. Hän ei ole loukkaantunut.

LEHTISEN mukaan Asteria-vene upposi viidessä minuutissa.

Syytä niin nopealle uppoamiselle voi tässä vaiheessa vain arvailla. Tulipalon sijaan se viittaa vakavaan vuotoon veneessä, mikä puolestaan viittaa törmäykseen johonkin vedenalaiseen kohteeseen, kuten esimerkiksi valaaseen tai merikonttiin.

Alkuviikosta Lehtinen ohitti Kapkaupungin ja kertoi jatkavansa hyvällä mielellä Eteläiselle jäämerelle (Southern Ocean). Myös vene oli ehjä ja hyväkuntoinen.

Intialainen kilpakumppani Abhilash Tomy on kääntänyt veneensä Lehtiseen suuntaan. Tomy on noin 300 kilometrin päässä Lehtisestä. Hän etenee koko ajan kohti Lehtistä.

Edellisessä kisassa Tomy joutui itse merihätään, kun hän putosi mastosta ja loukkasi pahasti selkäänsä.

Myös eteläafrikkalainen Kirsten Neuschäfer on pelastusetäisyyden päässä, noin 175 kilometriä lounaaseen, mutta häneen ei ole saatu yhteyttä.

Lähin rahtialus on Lehtisestä noin 500 kilometrin etäisyydellä.

Onnettomuuden sattuessa kisajärjestäjillä on valmius aloittaa pelastustoimet välittömästi, jotta purjehtija saadaan mereltä turvaan.

Kapkaupungin meripelastuskeskus koordinoi pelastustoimia.

EDELLISESSÄ GGR-kisassa 2018–2019 vain viisi venettä pääsi maaliin, Lehtinen viidentenä. Silloin hänen purjehdustaan hidastivat veneen pohjaan takertuneet barnakkelit eli siimajalkaiset äyriäiset.

Neljä vuotta sitten viisi venettä menetti mastonsa nimenomaan Eteläisellä jäämerellä, jossa aallon korkeus voi nousta yli kymmeneen metriin ja tuuli on kova.

Onnettomuushetkellä aallon korkeus oli 3–4 metriä ja tuulen nopeus 8–10 metriä sekunnissa.

”Vain minä ja Uku emme menettäneet silloin mastojamme”, Lehtinen kertoi HS:lle viimeisimmässä satelliittipuhelussaan 1. marraskuuta.

Ukulla Lehtinen tarkoitti virolaista kilpakumppaniaan Uku Randmaata, joka tuli keväällä 2019 maaliin kolmantena.

”Kilpapurjehdus on virheiden minimointia. Kapkaupungin jälkeen alkaa kokonaan uusi kilpailu. Minulla on kisan ylivoimaisesti turvallisin vene Southern Oceanille ja vahvin riki, joka kestää sen, jos masto osuu veteen. Pystyn ohjaamaan venettä turvallisesti sisältä. Ei tarvitse mennä rajussa kelissä kannelle, mikä olisi vaarallista”, Lehtinen kertoi.