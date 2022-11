Korkeimman oikeuden kesällä antama aborttipäätös on herättänyt pelkoja myös tasa-arvoisen avioliittolain puolesta.

Washington

Yhdysvalloissa samaa sukupuolta olevien oikeuden avioliittoon liittovaltion tasolla turvaava lakialoite on edennyt maan senaatissa.

Äänestyksen läpäisy vaati 60 ääntä, joka ylittyi republikaanien avustuksella. Lain puolesta äänestivät satapaikkaisessa senaatissa kaikki 50 demokraattisenaattoria sekä 12 republikaania.

Tuoreen äänestyksen myötä laki etenee senaatin käsittelyyn.

CNN:n mukaan edessä voi olla vielä lisä-äänestyksiä ennen lopullista hyväksyntää, mutta keskiviikkoinen äänestys antaa viitteitä siitä, että laki olisi menossa läpi. Uutiskanavan mukaan senaatti päättänee laista lopullisesti vasta viikon päästä järjestettävän kiitospäivän ja siihen liittyvän istuntotauon jälkeen.

Senaatin läpäistyään laki palaa vielä edustajainhuoneeseen viimeistä äänestystä varten.

Samaa sukupuolta olevien parien avioliitot ovat olleet sallittuja Yhdysvalloissa vuodesta 2015 lähtien, jolloin maan korkein oikeus antoi asiasta päätöksen.

Tänä vuonna selvästi konservatiivienemmistöinen tuomioistuin kuitenkin kumosi aborttioikeuden liittovaltion tasolla turvanneen liki 50 vuotta vanhan päätöksen ja siirsi päätäntävallan takaisin osavaltioille. Monet alkoivat päätöksen myötä pelätä, että tasa-arvoiselle avioliittolaille voisi käydä samalla tavoin.

Osavaltio joutuisi kielloistaan huolimatta hyväksymään toisaalla solmitut liitot

Keskiviikkona senaatissa edennyt laki ei edellytä osavaltioita laillistamaan samaa sukupuolta olevien avioliittoja. Laki kuitenkin vaatii, että osavaltiot mahdollisista omista kielloistaan huolimatta tunnustavat toisessa osavaltiossa solmitun samaa sukupuolta olevan parin avioliiton.

Jos Yhdysvaltain korkein oikeus päätyisi kumoamaan vuonna 2015 antamansa tasa-arvoiset avioliitot laillistavan päätöksen, liitot kieltävä osavaltio joutuisi siis edelleen hyväksymään toisaalla solmitut liitot.

Politicon mukaan uuden lain puitteissa sama vaatimus koskisi myös keskenään eri ihonväriä olevien parien avioliittoja, joiden on pelätty niin ikään olevan uhattuna korkeimman oikeuden kesäisen päätöksen jälkimainingeissa.

Samalla laki myös kumoaisi Politicon mukaan vuoden 1996 lain, joka määritteli liittovaltion tasolla avioliiton yhden miehen ja yhden naisen väliseksi.

Lykkäys näyttää kantaneen hedelmää

Edustajainhuone hyväksyi lain jo heinäkuussa. Tuolloin asian puolesta äänestivät kaikki demokraattiedustajat sekä 47 republikaania. Lähes 160 republikaanien kongressiedustajaa vastusti kuitenkin lakia.

Senaatissa lain käsittelyssä on mennyt pidempi aika. Enemmistöjohtaja demokraattisenaattori Chuck Schumer suostui aiemmin republikaanien toiveisiin, että asiaa käsiteltäisiin vasta marraskuun alussa pidettyjen välivaalien jälkeen.

Politicon mukaan osa demokraateista pelkäsi, että heitä vedätetään. Neuvottelijat arvioivat kuitenkin, että odottaminen auttaisi vahvistamaan lain saamaa tukea ja tarjoamaan senaattoreille mahdollisuuden äänestää ilman, että he joutuisivat miettimään tämän vaikutusta välivaaleihin.

Kyselytutkimusten perusteella merkittävä enemmistö yhdysvaltalaisista tukee tasa-arvoista avioliittoa, mutta aihe on siitä huolimatta kiistelty Yhdysvalloissa. Kaikkiaan 37 republikaanisenaattoria äänesti keskiviikkona lakia vastaan, ja uskonnollinen oikeisto on pitkälti samaa sukupuolta olevien avioliittoja vastaan.

Senaatin vähemmistöjohtaja, vaikutusvaltainen republikaanisenaattori Mitch McConnell oli yksi lakia vastaan äänestäneistä.

Biden: Rakkaus on rakkautta

Kongressin kummankin kamarin annettua laille aamenensa, etenee laki presidentti Joe Bidenin pöydälle.

”Rakkaus on rakkautta, ja amerikkalaisilla tulisi olla oikeus mennä naimisiin sen kanssa, ketä he rakastavat”, Biden sanoi lausunnossa, jossa hän sanoi allekirjoittavansa lain voimaan, kun se on läpäissyt kongressin.

Laki voi jäädä Bidenin kuluvan presidenttikauden viimeiseksi merkittäväksi demokraattivoitoksi, sillä tammikuussa hänellä on edessään jakautunut kongressi. Tämä merkitsee sitä, että Bidenin on jatkossa huomattavasti vaikeampi saada lakiesityksiään hyväksytyksi.

Demokraattienemmistö senaatissa varmistui jo aiemmin. Republikaanien enemmistöasema edustajainhuoneessa puolestaan varmistui tänään Suomen aikaa alkuyöstä, kun republikaanien kerrottiin välivaaleissa saavuttaneen enemmistöön vaadittavan 218 edustajan haamurajan.