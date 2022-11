Venäjän väitetty ohjusisku Puolaan nosti Naton 5. artiklan taas keskusteluun – tätä se tarkoittaa

5. artiklan käyttöönotto vaatisi Naton neuvostolta yksimielisen päätöksen.

Väitteet Venäjän ohjusten karkaamisesta Puolan maaperälle nostivat kansainvälisen politiikan keskusteluun puolustusliitto Naton 4. ja 5. artiklan käyttöönoton.

Naton 5. artikla tarkoittaa järjestön perustamissopimukseen kirjattu artiklaa, joka määrittää jäsenvaltioiden velvoitteen puolustaa muita jäsenvaltioita.

Sopimuksen keskeinen sisältö koskee sitä, että Naton ulkopuolisen maan hyökkäys yhtä tai useampaa Naton sopimuspuolta on pidettävä hyökkäyksenä niitä kaikkia vastaan. Tästä puolestaan velvoittaa sopimuspuolia ryhtymään välittömästi toimii Nato-alueen turvallisuuden palauttamiseen ja ylläpitämiseen. Periaatteen taustalla on Yhdistyneiden Kansakuntien 51. artiklan tunnustama itsepuolustusoikeus tilanteessa, jossa maa tai alue on joutunut hyökkäyksen kohteeksi.

Artiklan vaatimukset eivät kuitenkaan ole ehdottomia. Se velvoittaa jäsenmaita auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsentä ”tarpeelliseksi katsomallaan tavalla.” Näin ollen kukin jäsenmaa määrittää itse, miten ja missä laajuudessa se operaatioon osallistuu.

Artikla 5:n käyttöönotosta päättää Naton neuvosto ja päätöksen käyttöönottoon vaaditaan yksimielisyys.

4. artiklaa on jo käytetty

Todennäköisempää on, että Nato hyödyntää perussopimuksen 4. artiklaa, joka velvoittaa jäsenmaat keskinäisiin turvallisuuskonsultaatioihin.

Naton jäsenmaista Puola, Viro, Latvia ja Liettua ottivat Naton 4. artiklan tarkoittamat konsultaatiot käyttöön jo helmikuussa heti Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

4. artiklan sisältö kuuluu tarkalleen näin: ”Jäsenmaat neuvottelevat yhdessä, kun kuka tahansa niistä kokee, että jonkun jäsenmaan alueellinen koskemattomuus, poliittinen itsenäisyys tai turvallisuus on uhattuna.”