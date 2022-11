Pentagon ei vielä vahvista tapahtunutta. Venäjän puolustusministeriö kiistää, että Puolan tapahtumilla olisi tekemistä Venäjän aseiden kanssa.

Venäjän ampumia ohjuksia on pudonnut puolalaiselle Przewodówin paikkakunnalle ja tappanut kaksi ihmistä, kertoo uutistoimisto AP yhdysvaltalaiseen turvallisuuslähteeseen viitaten.

Przewodów sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Venäjä teki tiistaina Ukrainaan mittavia ohjusiskuja, ja Puolaan ilmeisesti pudonneet ohjukset liittynevät tähän.

Puolalainen Radio ZET raportoi tiistai-iltana, että Przewodówiin putosi kaksi ”harhaohjusta”.

Venäjän puolustusministeriö kommentoi myöhään illalla, että puolalaisväitteet ovat ”tahallinen provokaatio”, kertoo venäläinen uutistoimisto Tass.

”Venäjän tuhoamisvälineillä ei tehty iskuja Ukrainan ja Puolan valtionrajan lähellä oleviin kohteisiin”, Venäjän puolustusministeriö lausui.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki on kutsunut turvallisuusneuvoston kiireellisesti koolle, kertoi hallituksen tiedottaja Piotr Müller Twitterissä tiistai-iltana.

Puola on sotilasliitto Naton jäsenmaa. Mikäli Przewodówin räjähdyksen syyksi vahvistetaan Venäjän ohjus, kyseessä on ensimmäinen kerta, kun venäläisohjus iskeytyy Puolaan tai ylipäätään Naton alueelle.

Myös Unkarin pääministeri Viktor Orbán on kutsunut puolustusneuvoston koolle, kertoo uutistoimisto AFP.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon ei vielä pysty vahvistamaan tapahtunutta, kertoi uutistoimisto Reuters iltayhdeksältä Suomen aikaa. Pentagon sanoi tutkivansa tilannetta parhaillaan.

The New York Timesin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Vedant Patel totesi, että Puolan räjähdysten tahallisuudella tai tahattomuudella on huomattava merkitys.

”Tietenkin se on jotain, mikä on tärkeää”, Patel sanoi.

Przewodówista tullut kuvamateriaali on herättänyt myös arveluja, että maahan olisi pudonnut S-300-ilmatorjuntaohjus – tai ilmatorjuntaohjuksen ja alas ammutun venäläisen risteilyohjuksen osia.

Sekä Venäjä että Ukraina käyttävät S-300-ohjuksia, Venäjä myös hyökkäystarkoituksiin.

Twitterissä on julkaistu video, joka on hyvin todennäköisesti kuvattu tapahtumapaikalla:

Viro ja Latvia kommentoivat ohjusiskua tuoreeltaan.

”Viimeisimmät uutiset Puolasta ovat erittäin huolestuttavia”, Viron ulkoministeriö totesi Twitterissä. ”Pidämme toisemme tiiviisti ajan tasalla Puolan ja muiden liittolaisten kanssa. Viro on valmis puolustamaan Naton maaperää viimeistä tuumaa myöten.”

Latvian puolustusministeri Artis Pabriks puolestaan tuomitsi ”Venäjän rikollisen hallinnon”.

Samaan aikaan virtaus venäläisessä Družba-öljyputkessa on katkennut, kertoivat uutistoimistot myöhään tiistai-iltana. Družba kulkee Ukrainan kautta Keski-Eurooppaan, kuten Unkariin.

Öljyvirran tyrehtyminen saattaa liittyä Venäjän ohjushyökkäyksiin Ukrainassa.