Kuka vie vallan Yhdysvaltojen kongressissa ja osavaltioissa? Sillä on merkitystä myös vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

Yhdysvaltojen välivaalit määrittävät maan tulevan suunnan, ja sillä on merkitystä myös presidenttipelille ja Euroopalle. Jos ja todennäköisesti kun republikaanit voittavat, entinen presidentti Donald Trump ilmoittanee halukkuudestaan ehdokkaaksi vuoden 2024 vaaleihin.

Listasimme välivaalien viisi tärkeintä ja seurattavaa kohtaa.

Demokraatit vs. republikaanit

Yhdysvalloissa on kaksi valtapuoluetta, demokraatit ja republikaanit. Tällä hetkellä, ennen vaalien tulosta, demokraateilla on niin kutsuttu värisuora eli Yhdysvaltojen hallinnosta vastaa presidenttinä demokraatti Joe Biden ja kongressista niin senaatti kuin edustajainhuonekin ovat täpärästi demokraattien johtamia.

Muiden puolueiden osuudet maassa ovat marginaalisia.

Perinteisesti välivaaleissa johtava puolue kokee tappioita, kun oppositio eli tällä kertaa republikaanit nostavat kannatustaan. Välivaalit on sanana harhaanjohtava, sillä kyseessä on paljon merkityksellisempi vaali kuin vain välivaali. Välivaali pidetään, kun johtavan hallinnon kautta on takana kaksi vuotta ja seuraaviin presidentinvaaleihin on aikaa kaksi vuotta.

Koko edustajainhuoneen ja osan senaatista lisäksi näissä vaaleissa valitaan hyvin suurta valtaa käyttäviä poliitikkoja virkoihin, jotka ovat tärkeitä liittovaltion sisällä olevissa osavaltioissa, kuten kuvernöörejä eli osavaltioiden johtajia.

Mitä? Yhdysvaltojen välivaalit Välivaaleja voisi karkeasti verrata Suomen eduskuntavaaleihin. Molemmissa valitaan päättäjät, jotka vastaavat lakien säätämisestä. Yhdysvalloissa tämä eduskuntaa vastaava elin on nimeltään kongressi. Kongressissa on kaksi erillistä kamaria: edustajainhuone ja senaatti. Senaattoreita on sata. Jokaista osavaltiota edustaa kaksi senaattoria, ja vaalipiiri on osavaltion kokoinen. Senaattipaikkojen määrä ei siis riipu siitä, kuinka paljon osavaltiossa on asukkaita. Kalifornialla ja Wyomingilla on yhtä painava edustus, vaikka Kaliforniassa asuu ihmisiä moninkertaisesti. Kukin senaattori valitaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Koska vaalit ovat kahden vuoden välein, senaatti ei koskaan vaihdu kerralla. Avoinna on noin kolmannes paikoista, tänä vuonna 35. Edustajainhuoneeseen eli kongressin alahuoneeseen puolestaan valitaan kaikki 435 edustajaa kahden vuoden välein. Edustajien määrä osavaltioittain vaihtelee Kalifornian 52:sta useamman pikkuosavaltion yhteen. Kukin osavaltio on jaettu vaalipiireihin paikkamääränsä mukaan, ja kustakin vaalipiiristä valitaan yksi edustaja. Yhdysvalloissa on kaksi pääpuoluetta: republikaanit ja demokraatit. Vaaleissa selviää, kumpi puolue saa enemmistön edustajainhuoneeseen ja senaattiin. Koonnut: Elina Väntönen

Teemat

Yhdysvallat on tukenut Ukrainaa miljardeilla dollareilla vuoden 2021 alusta lähtien. Venäjän perusteeton ja brutaali hyökkäys Ukrainaan alkoi helmikuun lopussa vuonna 2022. Yhdysvaltojen puolustusministeriön mukaan tammikuun 2021 jälkeen maa on antanut Ukrainalle aseellista ja humanitaarista apua eri muodoissaan 18,9 miljardia dollaria eli euroissa tällä hetkellä laskettuna lähes saman verran.

Ukrainan tukemiseen on viime ajat ollut yhteisymmärrys puolueiden sisällä, mutta hyökkäyksen pitkittyessä on kuultu soraääniä. Isoimmista paketeista on jo sovittu, joskin niitä voidaan vielä kongressissa haastaa.

Hajautuneessa maassa keskiöön nousee kuitenkin sisäpolitiikka. Inflaatio on kovassa, 8,2 prosentin vauhdissa. Uusin inflaatioprosentti kerrotaan 10. marraskuuta. Vaikka Bidenin hallinto on pystynyt lisäämään työllisyyttä, ihmisten toimeentulo on suuri kysymys.

Hyvinvointi muutenkin, koko maan talous ja tulossa olevat presidentinvaalit vaikuttavat vahvasti jo nyt äänestystulokseen ja -aktiivisuuteen.

Demokraattien tärkeänä teemana on ollut myös aborttioikeuden varmistaminen yli osavaltiorajojen. Samalla paletille nousevat myös koulutusmahdollisuudet ja ilmastokriisi. Maailman johtavan valtion agendalla on siis erityisen paljon nyt maan sisälle ja ulos ulottuvia teemoja.

Äänestysprosentti

Arvioiden mukaan ennakkoäänestys Yhdysvalloissa käynnistyi vilkkaampana kuin vuoden 2018 välivaaleissa. Varsinkin demokraatteja kannattavat nuoret aikuiset näkyvät tilastoissa, uutiskanava CNN uutisoi.

Pew-tutkimuslaitoksen mukaan vuoden 2020 presidentinvaaleissa äänestysprosentti kasvoi seitsemän prosenttiyksikköä vuoden 2016 vaaleista, mikä tarkoittaa sitä, että 66 prosenttia yhdysvaltalaisista äänestysikäisistä antoi äänensä. Presidentinvaaleissa äänestysprosentti on Yhdysvalloissa perinteisesti korkeampi kuin välivaaleissa.

Trendi kuitenkin on tutkijoiden mukaan se, että äänestysaktiivisuus on nousussa. Se kielii muun muassa siitä, että teemat ja se, keitä ja mistä äänestetään, merkitsevät ihmisille enemmän kuin aiemmin. Demokratiaan vaikuttaminen koetaan merkityksellisenä.

Kuusi osavaltiota ovat välivaalien polttopisteessä eli niin kutsutussa vaa’ankieliasemassa: Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin ja Nevada. Näissä osavaltioissa käydään monta kriittistä kilpailua, jotka vaikuttavat paitsi osavaltion asioihin ja lainsäädäntöön, myös koko liittovaltion tasolla. Muissa paitsi Nevadassa istuva presidentti Biden demokraattipuolueen kanssa käänsi tilanteen voitoksi vuonna 2020. Vaikka nyt ovat eri vaalit, kaksi puoluetta kilpailee isossa kuvassa niin kongressin kuin Valkoisen talon paikoista.

Vaalikieltäjät

Yhdysvallat on jakautuneempi kansakuntana kuin koskaan. New York Times -lehti nosti artikkelissaan jakautuneisuuden yhdeksi näiden vaalien tärkeimmistä teemoista. Vaaliennusteiden mukaan edustajainhuoneeseen olisi nousemassa jopa yli sata sellaista henkilöä, jotka viljelevät vuoden 2020 presidentinvaaleista vilppiepäilyjä ja jotka ovat sitä mieltä, että kongressin valtaus loppiaisena vuonna 2021 oli perusteltua ja oikein. Edustajainhuoneeseen valitaan 435 edustajaa.

Vaalikieltäjiksi kutsuttuja noussee virkoihin myös osavaltioissa, joissa ylintä päätäntävaltaa pitävät valvovat muun muassa vaalien lopputulosta. Huoli siitä, mikä heidän vaikutuksensa on presidentinvaaleissa, on tärkeä, sillä osavaltioissa on mahdollista tarkastella vaalitulosta omien lainsäädäntöjen mukaan liittovaltion ohi. Yleinen vaalilaki Yhdysvalloissa on yli 130 vuotta vanha ja se antaa tulkinnanvaraa osavaltioihin.

Lopputulos

Yhdysvallat määrittelee nyt tulevan suuntansa ja se, mitä kongressissa ja osavaltioissa tapahtuu, vaikuttaa vahvasti muun muassa lakien läpimenoon ja niiden tulkintoihin. Esimerkiksi presidentillä on maassa laaja veto-oikeus, mutta varsinkin lakien hylkääminen on ollut korkean kynnyksen takana, sillä Yhdysvallat on monimutkaisesta järjestelmästään huolimatta maailman vanhin yhtäjaksoinen demokratia.