USA aikoo tiedottaa ufo­havainnoista – Tällaisia videoita Pentagon on julkistanut

Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin odotetaan julkaisevan pian sensuroimattoman raportin maan armeijan havainnoimista tunnistamattomista lentävistä esineistä eli ufoista (eng. unidentified flying object).

Viranomaiset luovuttivat uuden raportin Yhdysvaltain kongressille lokakuun lopulla. Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan raportti olisi määrä julkaista myös muiden luettavaksi tulevien päivien aikana. Tarkkaa aikaa julkistukselle ei ole kuitenkaan annettu.

Virallisissa yhteyksissä Yhdysvallat käyttää havainnoista nimitystä UAP (eng. unidentified aerial phenomena eli tunnistamattomat ilmailmiöt).

Edellisen kerran Pentagon julkisti vastaavanlaisen raportin viime vuonna.

Tuolloin tarkastelun alla oli 144 havaintoa vuosilta 2004–2021. Valtaosa tiedoista oli peräisin maan laivastolta.

Uudessa raportissa on mukana tuoreempia armeijan ja tiedustelun tekemiä havaintoja.

Vuoden 2021 raportissa arvioitiin osan tunnistamattomista esineistä osoittavan ”edistynyttä teknologiaa”. Yhteensä 18 tapauksessa, joita kuvattiin 21 eri ilmoituksessa, ufojen liikeradat tai lento olivat poikkeuksellisia. Tunnistamaton kappale esimerkiksi kulki tuulta vastaan, liikehti äkkinäisesti tai liikkui nopeasti, eikä niitä luokiteltu esimerkiksi Yhdysvaltojen Kiinan tai Venäjän toiminnan aiheuttamaksi.

Raportti ei kuitenkaan tarjonnut ulkoavaruuden olentojen aluksia havaintojen selitykseksi, vaikkakaan se ei myöskään ottanut asiaan minkäänlaista kantaa.

Tämän artikkelin yhteydessä on raportin julkaisun yhteydessä jaettuja Pentagonin videoita.

Viranomaiset eivät ole ennakolta kommentoineet tuoreen raportin sisältöä. Yhdysvaltain hallinnon on raporttia julkaistaessa huolehdittava siitä, ettei se paljasta ulkomaille arkaluonteista tietoa siitä, mitä Yhdysvaltain tiedustelu tietää vastustajiensa omista tiedusteluoperaatioista.

Sanomalehti The New York Timesin tietojen mukaan valtaosan tämän vuoden raportissa julkistettavista havainnoista on arvioitu johtuneen esimerkiksi vieraan vallan tiedustelutoiminnasta tai ilmassa olevista muista ihmisen aiheuttamista häiriöistä, kuten sääilmapalloista. Osassa tapauksissa kyse saattaa olla myös miehittämättömistä lennokeista.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasalla on myös käynnissä oma hanke, jossa tarkastellaan erilaisia ufohavaintoja.