Twitter julkisti varmennettujen tilien kuukausimaksut – vajaalla kympillä voi kertoa olevansa oikea ihminen

Sosiaalisen median yhtiö Twitter julkisti lauantaina varmennettujen tilien kuukausimaksut. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Varmennettujen tilien käyttäjien tulee jatkossa maksaa kahdeksan dollarin kuukausimaksu. Summa oli lauantain kurssilla sama euroissa.

Varmennetut tilit on merkitty sinisellä merkillä. Ainakin aiemmin merkki on tarkoittanut, että Twitter on varmistanut tilin kuuluvan sille henkilölle tai yritykselle, jota se väittää edustavansa. Ei ole selvää, tapahtuuko tilin varmistus jatkossakin samalla tavalla.

Twitter Blue -nimellä kulkeva uudistus on ollut lauantaista lähtien näkyvillä Applen sovelluskaupassa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Britanniassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Muutos tulee Reutersin mukaan voimaan kyseisissä maissa uuden sovelluspäivityksen mukana.

Twitter mainostaa sovelluskaupassa uudistusta tasa-arvolla: jokainen voi saada sinisen merkin nimensä viereen ”aivan kuten julkkikset, yritykset ja poliitikot, joita jo seuraat”. Sovelluskaupassa lukee myös, että kuukausimaksullinen palvelu muun muassa puolittaa mainosten määrän ja tuo mahdollisuuden jakaa pidempiä videoita.

Yhtiön tuotekehittelyjohtaja Esther Crawford kirjoitti lauantaina Twitterissä, että vaikka Twitter Blue on jo saatavilla, se ei ole vielä täysin toimiva, sillä testivaihe on vielä kesken.

Vaikka Twitter Blue tulee ensin käyttöön vain viidessä maassa, uudistusta laajennetaan myöhemmin myös muualle.

Yhtiön uusi omistaja, miljardööri Elon Musk kirjoitti lauantaina Twitterissä, että uusi ominaisuus otetaan käyttöön kaikkialla maailmassa, kunhan uudistuksen on varmistettu toimivan suunnitellusti ja käännöstyöt saadaan valmiiksi.

Musk on kertonut haluavansa tehdä Twitteristä vähemmän riippuvaisen mainostuloista. Palvelu on tällä hetkellä ilmainen suurimmalle osalle käyttäjistä.

Muskin ensimmäinen viikko Twitterin johdossa on ollut myrskyisä. Yhtiö irtisanoi perjantaina puolet työntekijöistään.

YK on myös kehottanut miljardööri Elon Muskia varmistamaan, että sosiaalisen median alusta kunnioittaa ihmisoikeuksia.