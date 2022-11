Main ContentPlaceholder

Maailma | Tigrayn konflikti

Etiopiassa sovittiin tulitauko kaksi vuotta kestäneihin taisteluihin

Pohjois-Etiopian Tigrayssa on taisteltu marraskuusta 2020 lähtien. Taisteluissa on kuollut tuhansia ihmisiä, ja yli miljoona on joutunut jättämään kotinsa.

Etiopian hallituksen edustaja Redwan Hussein Rameto (vas.) ja Tigrayn edustaja Getachew Reda (oik.) vaihtoivat asiakirjoja rauhansopimuksen allekirjoittamisen jälkeen keskiviikkona.

Etiopian kaksi vuotta kestäneiden taistelujen osapuolet ovat sopineet tulitauon Afrikan unionin välittämissä neuvotteluissa. Etiopian hallitus oli lokakuun alussa ilmoittanut hyväksyneensä Afrikan unionin kutsun ryhtyä rauhanneuvotteluihin Tigrayn kapinallisten kanssa. Etelä-Afrikassa käydyissä neuvotteluissa osapuolet sopivat myös asteittaisesta aseistariisunnasta, kertoi neuvottelija ja Nigerian entinen presidentti Olusegun Obasanjo. Sopimus merkitsee ”uutta päivännousua” Etiopialle, hän kuvaili. Pohjois-Etiopian Tigrayssa on taisteltu marraskuusta 2020 lähtien. Taistelut alkoivat elokuun lopulla uudestaan viisi kuukautta kestäneen tulitauon jälkeen. Taisteluissa on kuollut tuhansia ihmisiä, ja yli miljoona on joutunut jättämään kotinsa.