Joe Biden kompuroi puheessaan ja sanoi poikansa kuolleen Irakin sodassa – selvät virheet kirvoittivat ankaraa kritiikkiä tärkeiden vaalien alla

Presidentti Bidenin puheen virheisiin on tartuttu erityisen tarkasti kongressivaalien alla.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin tiistaina Floridassa kampanjatilaisuudessa pitämä puhe on herättänyt hämmennystä ja joutunut erityisesti Bidenin vastustajien kovan arvostelun kohteeksi. Presidentti sanoi puheessaan useampia virheellisiä asioita.

Twitterissä Bideniä on ryöpytetty virheistään kovasanaisesti, ja aiheesta on uutisoitu näkyvästi monissa yhdysvaltalaismedioissa, kuten The New York Timesissä, Fox News -kanavalla ja tabloidlehti New York Postissa.

Ensimmäinen laajalti huomioitu virhe oli kohta, jossa Biden puhui Irakin sodasta ja kuolleesta pojastaan Beau Bidenistä.

Biden kutsui puheessaan Ukrainan sotaa ensin Irakin sodaksi, vaikkakin korjasi virheensä nopeasti. Tämän jälkeen Biden jatkoi, että Irakin sota on hänen mielessään, koska se liittyy hänen poikaansa.

”Ajattelen Irakia, koska poikani kuoli siellä. Se – koska hän kuoli”, Biden sanoi.

Beau Biden palveli Yhdysvaltain asevoimissa vuoden ajan Irakissa, mutta palasi sieltä hengissä vuonna 2009. Hän kuoli kuusi vuotta myöhemmin aivokasvaimeen vuonna 2015.

Biden on aiemminkin sanonut uskovansa, että hänen poikansa syöpä saattoi johtua siitä, millaisille haitallisille aineille hän altistui Irakissa. Tähän hän todennäköisesti viittasi loppukommentillaan.

Samaisessa puheessaan Biden myös puhui lääkkeiden hinnan noususta ja nosti esille insuliinin, jonka ”keksijä ei halunnut patentoida sitä, koska halusi lääkkeen olevan saatavina kaikille”, Biden sanoi ja lisäsi heti perään tavanneensa ”hänet”, eli insuliinin keksijän.

Kehon tuottaman hormonin löytämisestä Nobelin palkinnon saivat vuonna 1923 Frederick Banting ja John Macleod. Banting ei halunnut patentoida keksintöään, koska se oli hänen mielestään epäeettistä Hippokrateen valan vannoneelta lääkäriltä. Nimeään patenttiin ei halunnut myöskään Macleod.

Sekä Banting että Macleod kuolivat ennen kuin Biden on syntynyt, eli presidentti ei ole voinut tavata heitä. Macleod kuoli vuonna 1935, Banting 1941. Biden on syntynyt 1942.

Banting ja Macleod jakoivat kunnian insuliinin löytämisestä kahden muun lääkärin kanssa, jotka elivät myös Bidenin syntymän jälkeen.

James Collip ja Charlest Best ottivat tosin patentin nimiinsä, toisin kuin Biden väitti. He siirsivät oikeudet Toronton yliopistolle vuonna 1923 dollarin hinnalla ja olivat Bantingin sekä Macleodin kanssa samaa mieltä, että lääkkeen kuuluu olla saatavana kaikille.

Presidentti Biden on kärsinyt änkytyksestä lapsena, ja vaikka hän on yrittänyt myöhemmin päästä siitä eroon, on hän myöntänyt sen nousevan edelleen esille erityisesti väsyneenä.

79-vuotias Biden on Yhdysvaltain historian vanhin presidentti, ja hänen puheidensa epätarkkuuksiin on kiinnitetty entistä tarkemmin huomiota, kun Biden on ollut enemmän esillä kampanjatilaisuuksissa lähestyvien kongressivaalien vuoksi.

Yhdysvalloissa käydään ensi viikon tiistaina kongressivaalit, jossa republikaanipuolue yrittää saada kongressin enemmistön Bidenin edustamalta demokraattipuolueelta. Nyt demokraateilla on niukka enemmistö, ja sen menettäminen tarkoittaisi, ettei Bidenin hallinto saisi omia tavoitteitaan enää samalla tavalla läpi maan politiikassa.