Kolera leviää nopeasti nyt myös Libanonissa – talouskriisin piinaamassa maassa on havaittu alle kuukaudessa toistatuhatta epäiltyä tartuntaa

Tauti on levinnyt Libanoniin Syyriasta, jossa kolera-aalto alkoi syyskuussa.

Beirut

Kolera leviää nopeasti eri puolilla Libanonia, Maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Kyseessä on ensimmäinen koleraepidemia maassa kymmeniin vuosiin.

Tautia havaittiin Libanonissa lokakuun alussa, ja sen jälkeen maassa on kirjattu WHO:n mukaan yli 1 400 epäiltyä tautitapausta, mukaan lukien 381 vahvistettua tartuntaa ja 17 kuolemantapausta.

Kolera on levinnyt Libanoniin naapurimaa Syyriasta, jossa on kärsitty kolera-aallosta syyskuusta lähtien. Sisällissodan runtelemassa Syyriassa koleran leviämisen takana on Eufrat-joen saastunut vesi ja maan pohjoisosaa vaivaava vesipula.

Valtaosa Libanonin koleratartunnoista on havaittu syyrialaispakolaisten keskuudessa. Libanonissa on yli miljoona syyrialaista pakolaista. Aluksi koleraa havaittiin maan pohjoisosassa, mutta tauti on sittemmin levinnyt joka puolelle maata.

Libanonissa taudin leviämistä edistää maan talouden surkea tilanne. Libanon ajautui vakavaan talouskriisiin kolme vuotta sitten, ja energiapula ja jatkuvat sähkökatkot häiritsevät myös vesijohtoverkon ja vedenpuhdistuslaitosten toimintaa. Kolera aiheutuu likaisessa tai seisovassa vedessä olevien ulosteperäisten bakteerien joutumisesta juomaveteen tai ruokaan.

WHO kertoi auttaneensa Libanonia hankkimaan 600 000 annosta kolerarokotetta.

Lääkärit Ilman Rajoja kertoi toissa viikolla, että kolera leviää maailmassa hälyttävällä tahdilla ja että rokotteista on huutava pula. Koleraa on havaittu tänä vuonna enemmän kuin viime vuosina, ja Syyrian ohella poikkeuksellisia potilasmääriä on nähty esimerkiksi Haitissa.