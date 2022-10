Istuva presidentti Bolsonaro vaikuttaa valmistautuneen kiistämään tappionsa, mutta hän ei heti kommentoinut tulosta.

Entinen presidentti Luiz Inácio Lula da Silva palaa valtaan Brasiliassa. Lula voitti istuvan presidentin Jair Bolsonaron vaalien toisella kierroksella prosentein 50,9–49,1.

Laitaoikeistolainen Bolsonaro johti ääntenlaskua pitkään, mutta työväenpuolueen Lula kiri ohi illan edetessä samaan tapaan kuin neljä viikkoa sitten. Ensimmäisen kierroksen Lula vei prosentein 48,4–43,2.

Lulan ja työväenpuolueen (PT) kannattajat juhlivat Rio de Janeirossa tuloksen ratkettua.

Vastakkain olivat todelliset titaanit, Brasilian politiikan viime vuosikymmenten suurimmat nimet. He ovat antaneet kasvot Brasilian syvälle kahtiajaolle, jossa kumpikin leiri demonisoi toista.

”Ei ole kenenkään eduksi elää jakautuneessa kansakunnassa, jatkuvassa sotatilassa”, Lula, 77, sanoi voitonpuheessaan uutistoimisto AFP:n mukaan.

Vihanpito ei varmasti päättynyt vaalipäivään.

Moni asiantuntija uskoo Bolsonaron kiistävän tappionsa. Hän vaikuttaa valmistelleen suurta valhetta asiasta jo pitkään.

Istuva presidentti Jair Bolsonaro äänesti Rio de Janeirossa.

Edessä ovat jännittävät viikot, sillä osa Bolsonaron kannattajakunnasta ei tule uskomaan suosikkinsa hävinneen rehtiä peliä. Tiedossa voi olla levottomuuksia. Sillä on suuri merkitys, miten aggressiivisesti Bolsonaro mahdollisesti lietsoo tukijoukkojaan.

Puoleenyöhön eli Suomen aamuviiteen mennessä Bolsonaro ei ollut kommentoinut vaalitulosta mitenkään.

Lähes kaikki äänet oli saatu laskettua kolmessa tunnissa uurnien sulkeuduttua, paljolti kiitos Brasilian sähköisen äänestysjärjestelmän.

Bolsonaro on kylvänyt sitkeästi epäluuloa sähköisiä äänestyslaitteita kohtaan. Hän on väittänyt niitä helposti manipuloitaviksi, vaikka laitteet ovat olleet käytössä jo vuodesta 1996 ilman mainittavia ongelmia. Kyselyjen mukaan kolme neljäsosaa hänen kannattajistaan luottaa vaalijärjestelmään vähän tai ei lainkaan.

Menneellä viikolla Bolsonaro myös väitti, että radiokanavat olisivat esittäneet selvästi enemmän Lulan mainoksia, mikä rikkoisi vaalilakia. Hän ei kuitenkaan esittänyt vakuuttavia todisteita, ja vaalituomioistuimen johtaja sivuutti valituksen. Bolsonaro väittää häntä puolueelliseksi.

Vaalivoittaja vahvistetaan virallisesti vasta joulukuussa ja vihitään virkaan 1. tammikuuta.

Vaalien panokset olivat valtavat kansainvälisestikin, sillä pelissä oli esimerkiksi ilmastonmuutos.

Bolsonaro on suhtautunut välinpitämättömästi Amazonin sademetsän hakkuisiin ja polttamiseen laidunmaan, viljelysten ja kaivosten tieltä. Hänen kaudellaan sademetsän tuhoaminen on vain kiihtynyt. Hän on painottanut talouskasvun tärkeyttä ja kannattaa ylipäänsä säätelyn vähentämistä.

Lula painottaa enemmän ympäristönsuojelua. Hänen edellisillä presidenttikausillaan vuosina 2003–2010 Amazonin tuhojen määrä väheni jatkuvasti.

”Tänään kerromme maailmalle, että Brasilia on palannut”, Lula sanoi voitonpuheessaan AFP:n mukaan. Hän vakuutti Brasilian olevan ”valmis ottamaan takaisin roolinsa taistelussa ilmastokriisiä vastaan, erityisesti Amazonilla”.

Köyhien ja nälkää näkevien määrä on kasvanut Brasiliassa viime vuosina, jo ennen pandemiaa. Bolsonaro kannattaa säätelyn vähentämistä talouskasvun edistämiseksi. Lula taas painottaa tulonsiirtoja vähävaraisille.

Köyhien sankariksi usein kuvailtu Lula on entinen metallityöläinen ja ammattiyhdistysjohtaja, jota Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama on kutsunut maailman suosituimmaksi poliitikoksi.

Lulan viime presidenttikausien aikana arviolta parikymmentä miljoonaa brasilialaista nousi köyhyydestä. Sen mahdollistivat sosiaaliohjelmat, jotka Lulan hallinto rahoitti silloisella raaka-ainebuumilla. Enää vastaavaan ei ole varaa.

Lulan paluu on uskomaton suoritus ottaen huomioon, että hän sai välissä 12 vuoden tuomion muun muassa rahanpesusta ja istui puolitoista vuotta vankilassa.

Korkein oikeus kuitenkin mitätöi hänen tuomionsa viime vuonna, koska ei katsonut tuomion antanutta tuomaria puolueettomaksi. Samaa mieltä oli riippumattomista asiantuntijoista koostuva YK:n ihmisoikeuskomitea.

Korkeimman oikeuden vapauttava päätös ei kuitenkaan arvioinut Lulaa vastaan nostettuja syytteitä. Suuri osa brasilialaisista pitää häntä yhä syyllisenä.

Lula tervehti kannattajiaan käytyään äänestämässä São Paulossa sunnuntaina.

Ensimmäisellä kierroksella äänestettiin myös Brasilian kongressivaaleissa. Bolsonaron liittolaiset pärjäsivät niissä paljon Lulan liittolaisia paremmin.

Se tarkoittaa, että Lulan on Bolsonaroa vaikeampi saada edustajainhuonetta ja senaattia tuekseen säätämään toivomiaan lakeja.

Lula joutuu siis varmasti tekemään viime valtakauttaan keskustalaisempaa politiikkaa. Tähän viittaa sekin, että hänen varapresidentikseen tulee bisnesmyönteinen keskustapoliitikko Geraldo Alckmin, entinen São Paulon kuvernööri.