Viikonlopun piti olla ilon ja onnen hetki Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa, mutta toisin kävi.

Koronaviruspandemia ja siitä johtuneet rajoitukset olivat kahtena edellisenä vuonna estäneet halloweenin normaalin juhlinnan, mutta nyt klubeista ja baareistaan tunnettuun Itaewonin kaupunginosaan oli kokoontunut arviolta 100 000 ihmistä juhlimaan ilman turvavälejä tai kasvomaskeja. Suuri osa juhlakansasta oli nuoria aikuisia.

Yöllä juhlinta kääntyi kaaokseksi ja sitten valtavaksi tragediaksi. Itaewonin alueen pääkadun kanssa risteävälle pikkukujalle muodostui tappava väentungos, jossa ihmiset puristuivat toisiinsa eivätkä pystyneet liikkumaan.

Silminnäkijäraporttien mukaan puristuksissa olleet kaatuivat toistensa päälle ”kuin dominot”. Kaaduttuaan ihmiset eivät päässeet ylös ja todennäköisesti kuolivat hapenpuutteeseen.

Yli 150 ihmistä kuoli tungoksessa. Kuolleita on tämän hetken tiedon mukaan 153, loukkaantuneita ainakin 82. Uhreista suurin osa oli teini-ikäisiä ja parikymppisiä.

Eteläkorealaisen Yonhap-uutistoimiston mukaan kuolleista enemmistö oli naisia. Kuolleiden joukossa oli 20 ulkomaalaista, jotka olivat kotoisin Kiinasta, Uzbekistanista, Iranista ja Norjasta. BBC kertoo, että yksi kuolleista oli Thaimaan kansalainen ja yksi Australiasta.

Lopputuloksena oli uhrimäärältään vakavin onnettomuus Etelä-Koreassa sitten vuoden 2014, jolloin suurimmaksi osaksi opiskelijoita kuljettanut matkustajalaiva Sewol kallistui ja upposi. Onnettomuudessa kuoli 304 ihmistä.

Etelä-Korean presidentti Yoon Suk-yeol on julistanut maahan suruajan, joka kestää niin kauan, kunnes onnettomuuden käsittely on päättynyt. Hän ilmaisi osanottonsa uhreille ja toivotti pikaista paranemista loukkaantuneille. Yoon myös ilmoitti, että onnettomuuden syiden selvittäminen on hallituksen tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. Hän lupasi uusia toimia, jotta vastaavaa ei enää tapahtuisi uudestaan.

Ilmakuvasta näkee, miten pelastustyöntekijät yrittivät auttaa paikalla olleita.

Toistaiseksi onnettomuuden yksityiskohtaisista syistä ei ole tarkkaa tietoa.

Huhujen mukaan valtava väkijoukko olisi pakkautunut kapealle kujalle nähdäkseen julkisuudesta tunnetun henkilön, joka oli vierailemassa alueella tai mahdollisesti esiintymässä jossakin alueen baareista.

Onnettomuuspaikkana ollut kapea kuja on noin neljä metriä leveä ja 40 metriä pitkä. Eteläkorealaisen The Korea Timesin mukaan enintään kuusi aikuista ihmistä pystyy kulkemaan kujalla rinnakkain. Google Mapsin katunäkymästä näkee, että kuja on juuri sen kokoinen, että siinä mahtuu ajamaan yksi leveä henkilöauto.

Pieni kuja sijaitsee Itaewonin alueella päätien ja toisen ison kadun välissä. Se on yhdistänyt toisiinsa kaksi isoa tietä, joista molemmilla sijaitsee runsaasti ravintoloita ja baareja. Kujan lähellä on iso Hamilton-hotelli ja Hamilton-ostoskeskus.

Eteläkorealaisten medioiden haastattelemat, tungoksesta selvinneet ihmiset ovat kertoneet haastatteluissa, miten kujalle pakkautuneet yrittivät puskea väkijoukkoa edestakaisin. Pahiten kärsivät ne, jotka jäivät väkimassan keskelle.

Soulissa vaihto-opiskeleva suomalainen Siiri Kinnari oli onnettomuuden aikaan klubilla aivan tapahtumapaikan lähellä.

Kinnari kertoo HS:lle puhelimessa, että on ollut samalla alueella kavereidensa kanssa aiemminkin. Itaewon on hänen mukaansa tunnettu siitä, että siellä on aina runsaasti väkeä.

”Nyt ihmisiä oli niin paljon, ettei pystynyt liikkumaan. Tilanne oli sama kuin esimerkiksi isolla stadionkeikalla, jossa kaikki paikat ovat tukossa”, Kinnari kuvailee.

Hänen mukaansa oli kuitenkin odotettavissa, että halloweenina tungosta on erityisen paljon.

”Tiesimme etukäteen, että siellä on ihan täyttä. Osittain sinne mennään juuri siksi, koska siellä on niin paljon ihmisiä. Aluksi ihmiset olivatkin tosi hyvissä tunnelmissa. Paikalla oli esiintyjiä ja hyvä juhlameininki.”

Muutos hyvästä tunnelmasta aivan muuksi tapahtui nopeasti. Kinnari oli kavereidensa kanssa päässyt sisään klubille, kun ovet yhtäkkiä lukittiin. Asiakkaille ilmoitettiin, että ulkona on vaarallista ja että siellä on kuollut ihmisiä. Kinnarin mukaan tunnelma muistutti ilmoituksen jälkeen paniikkia.

”Oli se aika pelottavaa. Ihmisten kesken alkoi liikkua monia erilaisia huhuja siitä, mitä on todella tapahtunut. Varmaa tietoa ei ollut, ja istuimme klubin lattialle yrittäen googlettaa tietoa.”

Kinnari ystävineen oli lukittuna sisälle noin tunnin, kunnes klubilla kuulutettiin, että rakennus evakuoidaan ja ihmiset päästettiin ulos. Ihmisiä päästettiin ravintoloista pois yksi rakennus kerrallaan, Kinnari sanoo.

Akuutti vaihe oli yhä kesken, kun Kinnari pääsi klubilta pois. Päätiellä pelastus­henkilökunta elvytti uhreja, loukkaantuneet istuivat peittoihin käärittynä kadulla ja ruumiita makasi rivissä ruumispusseissa.

Kinnari ei ainakaan tällä hetkell tiedä, että kenellekään hänen tutuistaan olisi käynyt pahasti Itaewonissa. Tunnelma hänen kaveriporukkansa keskuudessa on ollut sunnuntaina järkyttynyt erityiseksi siksi, että he todistivat aivan läheltä dramaattista näkyä onnettomuuspaikalla.

”Mielessä on se, miten lähellä olimme. Tämä olisi voinut käydä meillekin.”

Kinnari kertoo, että sunnuntain osalta kaikki halloweentapahtumat Soulissa on peruttu. Erityisesti häntä mietityttää tapahtuneessa se, että vastaavia massatapahtumia on suurkaupungissa jatkuvasti.

”Pari viikkoa sitten täällä oli ilotulitusfestari, jossa oli arviolta miljoona ihmistä, mutta siellä ei käynyt mitään. Tämä onnettomuus tuntuu todella kauhealta kaikkien kuolleiden, heidän omaistensa ja loukkaantuneiden puolesta.”