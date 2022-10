Filippiineille osunut Nalgae-myrsky on tappanut ainakin 70 ihmistä

Filippiineillä ainakin 72 ihmistä on kuollut Nalgae-myrskyn iskettyä saarivaltioon lauantaina. Lisäksi ainakin 14 ihmistä on edelleen kateissa. Myrsky on aiheuttanut maanvyörymiä ja tulvia.

Valtion sääpalvelun mukaan Nalgae voi osua myös pääkaupunkiin Manilaan. Myrskyn ennustetun reitin varrella asuvia ihmisiä on kehotettu pysymään kotona. Ainakin 7 000 ihmistä evakuoitiin ennen myrskyn rantautumista.

Filippiineille iskee vuosittain keskimäärin 20 suurta myrskyä, jotka tappavat satoja ihmisiä ja pitävät laajoja alueita jatkuvassa köyhyydessä.