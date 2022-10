Pakotteet purevat Venäjään, pulaa on jo panssari­vaunujen laakereistakin, arvioi tuore raportti.

Venäjä on menettänyt Ukrainassa 6 000 asejärjestelmän osaa, kuten panssarivaunua tai kranaatinheitintä, ja käyttää ammuksia enemmän kuin pystyy hankkimaan, kertoo Yhdysvaltain hallituksen tuore raportti. Raportista uutisoi sanomalehti The New York Times.

Lännen määräämät pakotteet ovat raportin mukaan haitanneet Venäjän puolustusteollisuutta merkittävästi. Varsinkin moderneimmat tarkat ohjukset ovat käymässä vähiin, koska pakotteet estävät mikropiirien viemisen Venäjälle.

Ukrainan sotilas käveli tuhotun venäläispanssarivaunun vieressä Lymanissa Donetskin alueella lokakuussa.

Myös yksinkertaisempien aseiden huolto on vaikeutunut. Venäjällä on jo pulaa esimerkiksi laakereista, mikä hankaloittaa panssarivaunujen, lentokoneiden, sukellusveneiden ja muiden aseiden huoltoa.

Venäjän tiedustelupalvelut on määrätty hankkimaan kiellettyä länsiteknologiaa keinoista välittämättä, siis pakotteita laittomasti kiertämällä. Venäjä on myös kääntynyt Iranin ja Pohjois-Korean puoleen. Ne ovat Venäjän tavoin ankarien pakotteiden kohteena.

Venäjä on ollut tietoinen länsiriippuvuudesta, mutta ei ole kyennyt muuttamaan puolustusteollisuutensa suuntaa.

Presidentti Vladimir Putin määräsi asevoimat hankkiutumaan eroon länsiriippuvuudestaan jo vuonna 2019, kertoo uutiskanava Bloomberg.

Svjatohirskissa Donetskin alueella asuva Raiisa, 71, puhui toimittajille hautausmaan viereen tuhotun venäläisen panssarivaunun vierellä.

Toimeen ryhdyttiin perinpohjaisesti. Venäjä kartoitti peräti 177 058 erilaista osaa, jotka olivat käytössä 278 asejärjestelmässä. Osille piti löytää joko uusi toimittaja tai alkaa valmistaa niitä itse. Lisäksi osia piti hankkia varastoon niin paljon kuin mahdollista.

Hanke epäonnistui lähes täydellisesti, Venäjän sisäinen raportti kertoi Bloombergin mukaan.

Vuonna 2020 Venäjä yritti korvata yli 18 000 osaa mutta onnistui löytämään vastineet vain noin 3 000 osalle.

Esimerkiksi kevyessä Kamov Ka-226 -helikopterissa on venäläisten selvitysten mukaan 4 148 länsimaalaista osaa. Venäjä ei onnistunut löytämään korvaavia osia yhdellekään niistä.

Monet Venäjän kehittyneimmistä asejärjestelmistä ovat länsiriippuvaisia, kuten Tupolev Tu-22-pommikoneet, sukellusveneet, Nudol-ilma­puolustus­järjestelmät ja ilmatorjuntatutkat.

Venäjä joutuu turvautumaan yhä enemmän vuosikymmeniä vanhoihin neuvostoaikaisiin aseisiin. Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991.

Ukrainalaissotilaat panivat venäläisten hylkäämään panssarivaunuun Ukrainan lipun lähellä Dolinaa Donetskissa lokakuussa.

Huolimatta vaikeutuvasta huoltotilanteesta niin asevoimien ylin johto kuin Putinkin vakuuttelevat julkisesti, että kalustepula ei ole vakava ja että hyökkäys etenee suunnitellusti.

Se ei näytä pitävän paikkaansa.

”[Hyökkäyksen] hinta Venäjälle – niin ihmishenkien kuin sotatarvikkeiden osalta – on huikea”, sanoi Britannian signaalitiedustelun johtaja Sir Jeremy Fleming viime viikolla.

”Me tiedämme – ja venäläiset komentajat taistelukentällä tietävät – että heidän varusteensa ja ammuksensa ovat loppumassa.”