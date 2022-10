Turkin kaivosräjähdyksen uhriluku nousi lähes 30:een, kymmeniä edelleen loukossa kaivoksessa

Useita ihmisiä on tehohoidossa.

Istanbul

Turkin Amasrassa tapahtuneen kaivosräjähdyksen kuolonuhrien määrä on noussut 28:aan, kertoo maan terveysministeri Fahrettin Koca. Kymmeniä kaivokseen loukkoon jääneitä ihmisiä yritetään edelleen pelastaa.

Jotkut kaivoksessa olleet pääsivät ulos omin neuvoin, ja osa on onnistuttu pelastamaan. Terveysministerin mukaan 11 ihmistä on sairaalahoidossa.

Sisäministeri Süleyman Soylu kertoi aiemmin, että yhteensä 110 ihmistä oli töissä kaivoksessa räjähdyksen tapahtuessa.

Kaivoskuilu sortui kaivostyöntekijöiden liiton arvion mukaan metaaniräjähdyksen vuoksi. Viranomaisten mielestä räjähdyksen syytä on kuitenkin liian aikaista sanoa.

Pelastustöitä on haitannut pimeys, sillä räjähdys tapahtui hieman ennen auringonlaskua.

Amasra sijaitsee Mustanmeren rannikolla.

Presidentti vierailee paikalla

Televisiokuvissa on nähty hermostuneita omaisia, jotka ovat kokoontuneet lähelle kaivoksen sisäänkäyntiä ja odottavat uutisia läheisistään.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on ilmoittanut peruvansa lauantain suunnitelmansa ja lentävänsä onnettomuuspaikalle lauantaina. Hän kertoi Twitterissä toivovansa, ettei uhrimäärä enää nouse ja loput kaivostyöntekijät saadaan pelastettua hengissä.

Presidentin mukaan tapahtuneesta on aloitettu tutkinta. Samoin on sanonut paikallinen syyttäjänvirasto, joka on ilmoittanut tutkivansa asiaa onnettomuutena.

Alustavia tietoja loukkoon jääneistä on saatu niiltä kaivoksessa olleilta, jotka onnistuivat kiipeämään ulos lähes vahingoittumattomina. Amasran pormestarin mukaan monet elossa selvinneet ovat loukkaantuneet vakavasti.

Paikalle on lähetetty pelastustyöntekijöitä myös lähialueen kylistä.

Päivitys 15.10. kello 08.46: Uhrilukua päivitetty.