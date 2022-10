Kaikkonen luottaa Unkarin ratifioinnin etenemiseen – mutta kärsivällisyyttä tarvitaan

”Hyvin tervetullut olo”, sanoi Naton puolustusministerikokouksessa tarkkailijana ollut ministeri.

Helsinki/Bryssel

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) luottaa siihen, että Unkari tulee seuraamaan 28 muun Nato-maan esimerkkiä ja ratifioimaan Suomen Nato-jäsenyyden. Kaikkonen tapasi Naton puolustusministerikokouksen yhteydessä unkarilaisen kollegansa Kristof Szalay-Bobrovniczkyn.

Tapaaminen oli Kaikkosen mukaan oikein myönteinen.

”Kollega vakuutti, että Unkari tukee Suomen Nato-jäsenyyttä ja että asia tulee kyllä etenemään”, Kaikkonen sanoi tiedotustilaisuudessa kokouksen päätyttyä.

Unkarin parlamentti on kuitenkin vasta aloittanut syysistuntokautensa, ja käsiteltäviä asioita on paljon. Unkarin hallitus on tehnyt parlamentille esityksen ratifioinnista, joten aikataulu on parlamentin käsissä.

”Hieman kärsivällisyyttä tarvitaan”, Kaikkonen sanoi.

Yleensä Suomen ja Ruotsin jäsenyyksien ratifiointiprosessi on Kaikkosen edennyt erittäin hyvin ja nopeasti.

Kaksipäiväinen tapaaminen oli ensimmäinen Naton ministerikokous, johon Suomi ja Ruotsi osallistuivat tarkkailijoina. Nato-maista kaikki paitsi Turkki ja Unkari ovat ratifioineet uusien jäsenten liittymissopimukset, ja Kaikkosen mukaan tunnelma oli varsin myönteinen.

”On hyvin tervetullut olo”, kyllä se hyvin monin eri tavoin tuli täällä esille.

Tarkkailijajäsenyys merkitsee, että Suomen ja Ruotsin ministerit osallistuivat kokouksessa kaikkeen paitsi ydinasesuunnittelua käsitelleeseen osuuteen.

”Nyt meillä on ovet auki jokseenkin kaikkialla Natossa, erilaisiin työryhmiin ja komiteoihin, joita taitaa olla nelisensataa. Meillä ei ihan rahkeet riitä näissä kaikissa käydäkään, mutta ei se vielä tässä vaiheessa tarpeellista olekaan”, Kaikkonen kertoi.

Kokouksen yhteydessä Kaikkosella oli vielä erillinen tapaaminen kollegoidensa Ruotsin Peter Hultqvistin ja Yhdysvaltojen Lloyd Austinin kanssa. Tapaamisessa keskusteltiin puolustusyhteistyöstä ja Nato-integraatiosta.

”Yhdysvallat on meille tärkeä ja läheinen kumppani. On hyvin arvokasta, että olemme pitkin matkaa saaneet hyvin voimakasta tukea jäsenyydellemme Yhdysvalloista”, sanoi Kaikkonen.

Kaikkonen ei halunnut lähteä mukaan julkisuudessa olleisiin arvailuihin, että ratifiointeja vielä pihtaava Turkki saattaisi hyväksyä Suomen mutta ei Ruotsia.

”Tämä on ei-toivottava tilanne, en usko että se Natonkaan kannalta olisi hyvä. Myös meidän oman puolustuksemme kannalta ehdottomasti parempi olisi, että Ruotsi tulisi mukaan samaan aikaan. Sitä tavoittelemme ja muulla en välitä lähteä edes spekuloimaan”, Kaikkonen sanoi.