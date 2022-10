Presidentti Sauli Niinistön mukaan Eurooppa ja Suomi tulevat selviämään vaikeasta talvesta, mutta se vaatii jokaiselta valppautta.

Oslo

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan siirtyi maanantaina uuteen vaiheeseen, ja sodalle on nyt vaikea nähdä loppua.

Venäjä teki maanantaina ohjusiskuja lukuisiin ukrainalaisiin kaupunkeihin. Ukrainan mukaan Venäjä ampui kaupunkeja yhteensä yli 80 ohjuksella ja yli 20 ”itsemurhalennokilla”. Useat ohjuksista osuivat siviilirakennuksiin. Ukraina kertoi torjuneensa 43 ohjusta.

Niinistön mukaan sodan uusi vaihe tarkoittaa sitä, että Venäjä käytti ilmeisesti järeämpää pitkän kantaman ohjusasetta juuri siviilikohteisiin.

Iskujen jälkeen Yhdysvallat ja Saksa kertoivat toimittavansa Ukrainalle lisää ilmatorjuntakalustoa. Niinistön mukaan Yhdysvaltain ja Saksan vastaus iskuihin oli looginen.

”Nyt panostetaan lisää Ukrainan ilmapuolustukseen, ja se on tietysti hyvin looginen ja turvaava vastaus.”

Niinistön mukaan ilmatorjuntajärjestelmiä on mahdollista saada käyttöön hyvin nopeasti, mikä on presidentin mukaan erinomaista.

Niinistö kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa Oslossa Norjassa, jossa hän on parhaillaan kaksipäiväisellä valtiovierailulla.

Niinistön mukaan sodalle ei ole näkyvissä päätepistettä. Diplomatian tie päättyi presidentin mukaan jo tammi-helmikuussa, mutta joskus tämäkin sota kuitenkin loppuu.

”On vaikea nähdä, mihin tämä sota voisi päättyä ja milloin. Kaikki sodat ovat aina päättyneet, ja kaikkien sotien päättymisessä diplomatialla on jonkinlainen osuus, vaikka voima on puhunut”, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan Suomeen ei kohdistu erityistä turvallisuusuhkaa, mutta presidentin mukaan on tärkeää pysyä valppaana ”ottamaan vastaan jotain sellaista, mihin ei olla totuttu”.

Lehdistötilaisuudessa Niinistöltä kysyttiin, miten hän näkee tulevan talven ja sen, miten Suomi ja Eurooppa selviävät tilanteessa, jota esimerkiksi Ruotsin väistyvä pääministeri Magdalena Andersson on kuvannut ”sotatalveksi”. Euroopassa inflaatio jyllää, energian hinta nousee, ja sähkömarkkinat ovat epävakaat.

Niinistö kertoi itsekin hämmästelevänsä sähkön hintoja.

”Ei se nollasta sataan voi päivittäin hyppiä.”

Niinistö uskoo Suomen ja Euroopan selviävän talvesta ja että Suomelta löytyy myös kykyä auttaa niitä, jotka joutuvat ongelmiin.

”Kaikki me olemme joskus joutuneet hankaliin tilanteisiin, ja venymiskykyä riittää. Ei tietysti kannata lähteä maalailemaan valtavia ongelmia, mutta kyllä sellaista viisautta kannattaa harrastaa, että mitä voisi sattua ja että mitä juuri minä silloin teen, miten minä vastaisin.”

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin keskiviikkona Kazakstanissa.

Niinistö kertoi, ettei usko presidenttien keskustelevan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksistä, jotka odottavat Turkin hyväksyntää.

Hän pitää tapaamista mielenkiintoisena ja näkee, että sillä voi olla laajempaakin merkitystä.

”Erdoğanhan on esittänyt varsin selväsanaisesti, että Venäjän pitäisi poistua Ukrainasta”, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan niissäkin maissa, joissa on jotenkin ymmärretty Venäjän toimintaa, joudutaan nyt pohtimaan, miten suhtautua sodan uuteen vaiheeseen. Maanantaina esimerkiksi Kiina ja Intia ilmaisivat huolensa sodan kehityksestä.

”Nämä uudet käänteet kyllä varmasti painavat kaikissa mielissä, myös niillä, jotka ovat jollain tavalla olleet hyväksymässä tai suhtautuneet neutraalisti Venäjän toimiin”, Niinistö sanoi.

Maanantaina Oslossa Niinistö tapasi Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren, ja tiistaina muun muassa puolustusministeri Bjørn Arild Gramin.

Niinistö kertoi käyneensä pääministeri Støren kanssa keskusteluja jatkuvasti sodan aikana ja korosti myös kahdenvälisten suhteiden merkitystä siinäkin tilanteessa, jossa kaikki Pohjoismaat olisivat Naton jäseniä.

Niinistön mukaan Norjalla on Suomen tavoin ollut pragmaattinen suhde Venäjään. Esimerkiksi hän antoi Norjan ja Venäjän yhä jatkuvan yhteistyön liittyen turskan kalastamiseen.

”Turskat kuulemma matkustelevat Venäjän puolelle kasvamaan ja palaavat Norjan puolelle kalastuskelpoisina. Pitkään on kyetty sopimaan siitä, että venäläiset eivät kalasta keskeneräisiä kaloja, ja kun he tulevat Norjan vesille, he saavat oman osansa. Tämä yhteistoiminta toimii, ja on muillekin kuin turskille edullista.”

Niinistö järjesti Oslossa suomalaismedialle tiedotustilaisuuden tiistaina keskipäivän aikaan.