Niinistön arvion mukaan näyttää siltä, että sodassa on alkamassa uusi vaihe.

Oslo

Maanantaina alkoi Venäjän hyökkäyssodassa uusi vaihe, arvioivat Suomen presidentti Sauli Niinistö ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre.

Niinistö ja Støre tapasivat maanantaina Oslossa, jossa valtionjohtajat kommentoivat sodan kulkua.

”Näyttää siltä, että sodassa on uusi vaihe alkamassa, ja se on tilanteen laajentuminen. Toivottavasti tämä on nyt sodan viimeinen laajentuminen”, Niinistö sanoi illalla pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Venäjä teki maanantaina ohjusiskuja lukuisiin ukrainalaisiin kaupunkeihin. Ukrainan mukaan Venäjä ampui yli 80 ohjusta ja iskuissa kuoli ainakin kymmenen ihmistä.

Niinistö ja Støre tuomitsivat Venäjän iskut ja kutsuivat niitä terrorismiksi siviilejä vastaan. He vaativat Venäjää lopettamaan iskut Ukrainaa vastaan.

Lehdistötilaisuudessa valtionjohtajilta kysyttiin tavasta, jolla Venäjän hyökkäyssota voisi loppua.

Presidentti Niinistön mukaan on vaikea nähdä, että Vladimir Putin tunnustaisi minkäänlaista tappiota sodassa. Sodan lopputuloksen on kuitenkin oltava se, että Ukraina on vapaa, Niinistö sanoi.

”Lännen tehtävä ei ole etsiä hänelle [Putinille] ulospääsyä. Ukrainan pitää olla vapaa, se on Ukrainan ulospääsy tästä.”

Samoilla linjoilla oli pääministeri Støre. Ukrainalla on oikeus puolustaa itseään, hän sanoi.

”Viesti Venäjälle on se, että aggression on loputtava ja ratkaisun löydyttävä. Se ei ole näkyvissä ihan pian.”

Valtiojohtajat kertoivat keskustelleensa myös yleisemmin alueen turvallisuudesta sekä muun muassa Norjan merkityksestä Euroopan energiasektorille.

Norjaa Niinistö kiitti avusta Nato-hakemuksen käsittelyssä, vaikka jäsenyys Niinistön sanojen mukaan onkin edelleen ”vähän auki”.

Mediaa kiinnosti tilaisuudessa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden tila laajemminkin.

”En ole huolissani”, Niinistö totesi, vaikka kahden jäsenmaan eli Unkarin ja Turkin ratifiointia yhä odotellaan.

Niinistö muistutti, että Suomen tilanne on jo muuttunut sen jälkeen, kun 28 Nato-maata oli hyväksynyt jäsenhakemuksen ja maan yhteisen suojan alle.

Presidentti Niinistö on parhaillaan kaksipäiväisellä virallisella vierailulla Norjassa, jossa hän tapaa muun muassa Norjan kuninkaan Harald V:n, kuningatar Sonjan ja prinssi Haakonin sekä Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren ja puolustusministeri Bjørn Arild Gramin.

Niinistö ja Støre käyvät kahdenväliset keskustelut maanantaina illansuussa. Niinistö piti vierailunsa aluksi puheen Norjan ulkopoliittisen instituutin (Nupi) seminaarissa.

Tiistaina Niinistö tapaa puolustusministeri Bjørn Arild Gramin ja vierailee Norjan parlamentissa Stortingetissä. Siellä hän tapaa muun muassa parlamentin ulko- ja puolustusvaliokunnan.