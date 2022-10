Yhdysvaltain presidentti Joe Biden pohti ääneen, mikä olisi presidentti Putinin ulospääsytie sodasta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi perjantaina Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin viimeöistä puhetta, jonka mukaan Biden ja viranhaltijat pohtivat, mikä olisi diplomaattinen tie ulos Ukrainan sodasta.

”Tie ulos konfliktista on se, että Venäjä lähtee Ukrainasta”, Marin sanoi saapuessaan epävirallisen EU-huippukokouksen keskusteluihin perjantaina.

Bidenin mukaan pohdinnassa on, mikä on Vladimir Putinin poispääsytie. ”Mistä hän löytää tien ulos? Mistä hän löytää itsensä sen jälkeen, kun hän ei ole ainoastaan menettänyt kasvojaan vaan myös suuren osan voimastaan?” Biden pohti demokraattien varainkeruutapahtumassa New Yorkissa.

Marinin vastaus Bidenille herätti Twitterissä heti paljon kansainvälistä kiinnostusta. Esimerkiksi Ylen EU-kirjeenvaihtajan Rikhard Husun englanninkielistä twiittiä aiheesta oli iltapäivällä jo jaettu tuhansia kertoja.

Myös Ukrainan parlamentin Twitter-tili jakoi videon iltapäivällä perjantaina.

Biden varoitti samassa puheessaan maailman voivan kohdata ”maailmanlopun”, jos Putin käyttää taktisia ydinaseita uhkailujensa mukaisesti.

”Tätä tilannetta meillä ei ole ollut kuuteenkymmeneen vuoteen sitten presidentti John Kennedyn ja Kuuban ohjuskriisin”, Biden sanoi.

Bidenin mukaan Putin ei laske leikkiä puhuessaan taktisista ydinaseista tai kemiallisista ja biologisista aseista, koska hän on häviöllä sodassa.