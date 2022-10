Kaikki viittaa nyt siihen, että Venäjä on syyllinen Nord Stream -kaasuputkien vuotoihin, sanoo Aleksanteri-instituutin professori. Tällöin motiivina olisi pelon herättäminen. Kaasumarkkina-asiantuntijan mukaan vielä on liian aikaista sanoa, voidaanko vaurioituneita kaasuputkia korjata.

Itämeren kaasuvuotojen ilmastovaikutukset ovat merkittäviä. Vielä ei tarkkaan tiedetä, kuinka iso vaikutus on. Kaasun sisältämä metaani on lähes 30 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Tämä on yksi neljästä havaitusta vuodosta. Se kuvattiin 30. syyskuuta.

Viikonloppuna Ruotsin merialueella tapahtuneen Nord Stream 2 -kaasuputken yhden vuotokohdan uuden laajentumisen taustalla saattaa olla se, että Venäjä ei ole sulkenut putkea toisesta päästä tai on laskenut sinne lisää kaasua.

”Venäjä ei halua, että kaasuvuotojen aiheuttama pelotevaikutus on kertaefekti. Se haluaa pitää kiristysruuvin päällä, pelata aikaa ja näyttää, että Eurooppa ei pysty katkaisemaan kaasuvirtaa”, sanoo Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.

Yksi syy kaasuputkiaseen käyttämiselle on levittää pelkoa. ”Tekemällä tällaista lännen porteilla, Venäjä haluaa osoittaa, että se kykenee vaurioittamaan muutakin kriittistä infrastruktuuria niin halutessaan”, Tynkkynen sanoo.

Venäjän presidentti Vladimir Putin rikkoo nyt rajatta aiemmin ollutta. Hän haluaa selvästi polttaa siltoja. ”Aikaisemmilla taloudellisilla siteillä ei ole enää mitään merkitystä. Se kertoo Putinin ja Venäjän hädästä.”

Uutiskertaus Kaasuputkivuodot Itämeren pohjassa olevissa Venäjältä tulevissa kahdessa kaasuputkessa, Nord Stream 1 ja Nord Stream 2, havaittiin viikko sitten useita vuotoja, joiden myötä mereen alkoi pulputa kaasua. Vuotoja on havaittu yhteensä neljä. Vuotoja on ollut sekä Ruotsin että Tanskan merialueilla. Syyksi vuotoihin epäillään räjähdyksiä. Vuotojen ehdittiin ilmoittaa viikonloppuna jo tyrehtyneen, mutta maanantaina Ruotsin rannikkovartiosto ilmoitti, että vuodoista pienempi, eli Nord Stream 2 -putken vuoto, oli jälleen kasvanut. Vuotoja tutkitaan sabotaasina. Venäjän uskotaan olevan tihutöiden takana. EU on asettanut kolmen maan kansainvälisen tutkimusryhmän tutkimaan kaasuräjähdyksiä. Ryhmässä ovat mukana Ruotsi, Tanska ja Saksa.

Muilla ei motiivia

Vaikka koskaan ei saataisi täyttä varmuutta siitä, onko Venäjä Nord Stream -kaasuputkivuotojen aiheuttaja, kaikki viittaa Tynkkysen mukaan Venäjän syyllisyyteen.

”Kenelläkään muulla ei ole nykytilanteessa motiivia toimia näin. Venäjällä menee huonosti. Tämä on sekä yritys sekoittaa pakkaa että suunnata huomio muualle kuin Ukrainaan. Tässä se motiivi on.”

Meren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin kajoaminen on Tynkkysen mukaan osa Venäjän taktiikkaa, jolla se pyrkii hajottamaan ja hallitsemaan. ”Venäjä viestii, että on pakotteiden syy, että tilanne on tällainen.”

Osa Venäjän peliä

Venäjän varapääministeri ja entinen energiaministeri Aleksandr Novak on sanonut, että kaasuputket olisi teknisesti täysin mahdollista korjata, mutta työ vaatii aikaa ja riittävästi varoja. Novak kommentoi asiaa viikonloppuna Venäjän valtion uutistoimistolle Tassille.

Tynkkysen mielestä Novakin lausunto on osa Venäjän peliä. ”Jos putket halutaan korjata, se vaatii yhteistyötä. Jos halutaan yhteistyötä, pitäisi olla hyvää tahtoa Venäjää kohtaan. Ukrainan tukeminen pitäisi lopettaa ja Euroopan pitäisi painostaa Ukraina rauhaan.”

Todellisuudessa tämä kertoo Tynkkysen mukaan Venäjän hädästä rintamalla. Siksi se käyttää erilaisia keinoja, joilla se saisi painostettua Eurooppaa painostamaan Ukrainaa myönnytyksiin. ”Tämä siinä taustalla on. Poistakaa sanktiot niin voimme alkaa neuvotella kaasuputkien korjauksista.”

”Aivan uusi tilanne”

Energiateollisuuden kaasumarkkinoiden asiantuntijan Heikki Lindforsin mukaan vielä on liian varhaista sanoa, voidaanko vaurioituneita kaasuputkia korjata.

”Varsinaista tietoa on hyvin vähän. Loppu on julkista arvailua. Ongelma on, että ei ole oikeastaan koskaan ennen tapahtunut tällaista, että merenpohjassa oleva maakaasun siirtoputki repeää. Tilanne on uusi ja epäselvä.”

Lindforsin mukaan on selvää, että normaalissa toiminnassa maakaasuputki ei missään tapauksessa hajoa. Käytännössä merenpohjassa olevan kaasuputken rikkoutuminen edellyttää jonkinlaista ulkopuolista vahingontekoa. ”Korroosio tai kaasun paine ei putkea riko. Putket on suunniteltu pitämään kaasu sisäpuolella ja merivesi niiden ulkopuolella.”

Kaasuputkia hallinnoiva Nord Stream -yritys kertoo verkkosivuillaan odottamattoman putken repeämän todennäköisyyden olevan kerran sadassatuhannessa vuodessa. Normaalitoiminnassa putkien sisään ei myöskään pitäisi päästä merivettä. ”Aika moni asiantuntija onkin jo sanonut, että putkia on räjäytetty.”

Lindforsin mukaan kaasuputkien ympäristöluvassa on maininta siitä, että putkessa on jonkinlainen automaatti­mekanismi, joka sulkee putken molemmista päistä, jos ilmaantuu joku vika tai paine putoaa odottamatta. ”On vielä epäselvää, onko Venäjä poistanut tämän automaation.”

Kaasuputkien toiminnan jatkamisen edellytys on, että putken pitää olla sisäpuolelta täysin virheetön. Siksi kaikki mahdolliset vierasesineet pieniä hiekanjyväsiä ja meriveden suolaa myöten on saatava poistettua putkista.

Meren pohjaan asennetut kaasuputket ovat vankkaa tekoa. Ne eivät hajoa itsestään. Kuvan käyttämättömät Nord Stream 2 -kaasuputket kuvattiin Mukranissa Saksassa 30. syyskuuta.

Tutkittava tarkkaan

EU on asettanut kolmen maan kansainvälisen tutkimusryhmän tutkimaan kaasuräjähdyksiä. Ryhmässä ovat mukana Ruotsi, Tanska ja Saksa.

Vaikka Suomessa näyttää vallitsevan melko suuri yksimielisyys siitä, kuka on syypää kaasuputkien vaurioihin, Heikki Lindforsin mielestä on tärkeää, että asia tutkitaan ja hankitaan todisteita siitä, mitä on tapahtunut ja kuka on teon takana.

”Euroopassa on maita, joissa keskustelu on moniäänisempää, ja esitetään mielipiteitä, joiden mukaan taustalla voi olla myös Ukraina tai Yhdysvallat. Tutkimuksen lopputuloksella on merkitystä tällaiselle julkiselle keskustelulle.”

Professori Veli-Pekka Tynkkynen on samoilla linjoilla. ”Kun mennään Italiaan, Ranskaan tai Saksaan, tilanne ei ole lainkaan niin selkeä kuin Suomessa. Siellä on myös mielipiteitä, että Ukraina pitää taivutella rauhaan, olivat Venäjän vaatimukset mitä tahansa. Tällaiseen mielipide­maisemaan pakan sekoittaminen ja pelon aiheuttaminen istuvat hyvin.”