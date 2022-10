Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa etenee nyt huonosti monessa suunnassa, sanoo suomalainen tilannekarttapalvelun ylläpitäjä Emil Kastehelmi. Venäjän rintama Hersonissa horjuu pahoin, ja samalla Ukraina etenee vahvasti Lymanissa ja Kupianskissa. Tämä rintamatilanteesta tiedetään nyt.

Ukrainan joukot ovat saavuttaneet pohjoisten rintama-alueiden lisäksi menestystä myös Hersonin rintamalla etelässä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on ilmoittanut alueella tapahtuneesta etenemisestä. Myös tarkkaa analytiikkaa sotatilanteesta tekevän suomalaisen tilanne­kartta­palvelun ylläpitäjät ovat panneet merkille Hersonin rintaman muuttuneen tilanteen.

Yksi sivuston ylläpitäjistä, sotahistorian asiantuntija Emil Kastehelmi julkaisi myöhään sunnuntai-iltana seuraavan päivityksen Twitter-viestipalvelussa: ”Kokoamme ja varmistamme vielä tiimin kanssa tietoja, mutta näin yleisenä infona voin todeta, että Venäjällä menee nyt hyvin huonosti monessa suunnassa. Ukrainan hyökkäys jatkuu Lymanista ja Kupianskista eteenpäin. Hersonissa rintaman pohjoisosa horjuu. Tilanne päällä.”

Kysyimme Kastehelmeltä, miltä tilanne kolmella nyt rintamalla Ukrainan Hersonissa, Lymanissa ja Kupianskissa näyttää.

1. Herson

”Ukrainan joukot ovat sunnuntaina aloittaneet merkittävän etenemisen Dneprjoen länsirantaa pitkin kohti etelää. Ukraina on saanut murrettua venäläisten puolustuksen ja edennyt varmistetusti vähintään 10 kilometriä. On myös viitteitä siitä, että ukrainalaiset olisivat edenneet jopa 25 kilometriä ja olisivat jo Dudtšanyn kaupungin alueella”, Kastehelmi kertoo.

”Dneprjoen rannan suuntaisesti kulkee yksi alueen suurimmista teistä. Sitä pitkin Ukraina etenee etelää kohti.”

”Venäläisissä Telegram-viestintäpalvelun viesteissä on ollut melko vahvaa panikointia siitä, että ukrainalaiset olisivat jo näin pitkällä. Tätä tukevat myös muut lähteet. Meillä on jo kuvamateriaalia siitä, että useita kyliä Dudtšanya kohti edetessä on saatu haltuun.”

”Me käytämme monia eri tapoja analyyseissämme. Meillä on hyvä syy uskoa, että Ukrainalla saattaa olla Hersonissa suurempi läpimurto käynnissä. Sitä vielä selvitämme, millä tasalla siellä tarkkaan ottaen ollaan.”

2. Lyman

”Venäläiset eivät ilmeisesti joutuneet Lymanissa mottiin, vaan he irtautuivat kaupungista raskaiden tappioiden saattelemana Kreminnan suuntaan”, Kastehelmi kertoo tilanteesta. Kreminnan kaupunki sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Lymanista itään.

”Tällä hetkellä ukrainalaiset ovat onnistuneet vapauttamaan melkoisen määrän kyliä Lymanin itäpuolella ja taistelut jatkuvat Kreminnan suunnassa.”

”Aivan tarkkaa tietoa meillä ei vielä ole siitä, kuinka lähellä Kreminnaa ollaan. Joidenkin huhujen mukaan siellä saatetaan olla jo hyvinkin lähellä kaupunkia. Toisten tietojen mukaan taistelut keskittyvät jonnekin Kreminnan ja Zaritšnen välimaastoon. Zaritšne sijaitsee parinkymmenen kilometrin päässä Kreminnasta.”

”Voidaan käytännössä sanoa, että Pohjois-Donetsk on vapautettu, vaikka siellä yhä olisikin joitakin alueita edelleen Venäjän hallussa.”

3. Kupianski

”On tullut tietoja siitä, että Kupianskin sillanpään alueella Ukrainan joukot olisivat jälleen päässeet useamman kilometrin eteenpäin”, Kastehelmi sanoo.

”Ukrainalaiset ovat ottaneet haltuunsa Kupianskin itäpuolisia alueita hiljalleen kylä kylältä ja laajentaneet hallintaansa viimeisen viikon puolentoista aikana moneenkin suuntaa.”

”Alueella on käyty aktiivisia taisteluita. Suunta on aika selkeä, kumpi siellä on tällä hetkellä voitolla.”

Venäjä kaikkein heikoimmillaan

Sotahistorian asiantuntija Emil Kastehelmi, mikä on yleisarviosi tilanteesta?

”Venäjän ongelma on, että sillä ei ole tällä hetkellä käsissään mitään onnistumisen avaimia. Esimerkiksi Lymanin suunnalla he joutuvat taistelemaan vajaavahvuisilla osastoilla, jotka ovat jo heikentyneet taisteluissa. Miehistöpulaa voidaan tällä hetkellä paikata lähinnä kouluttamattomilla sotilailla.”

”Jos hätäisesti mobilisoituja sotilaita tuodaan rintamalle, heille ei ole käytännössä ehditty antamaan juurikaan koulutusta. On selvää, että tällaisten joukkojen taisteluarvo ei ole erityisen korkea.”

”Ukraina pyrkii ilmeisesti käyttämään hyödyksi tätä aikaikkunaa, kun Venäjä on kaikkein heikoimmillaan ja ottamaan siitä irti kaiken, mitä saatavissa on.”

”Toki tämä on jatkuva prosessi. Vaikka venäläiset saisivat tuotua joukkoja rintamalle, tuskin Ukraina hyökkäystään siihenkään lopettaa. Sen tavoite on vapauttaa kaikki alueet.”

”Selvää on, että Ukraina on saamassa useita aseellisia voittoja. Sillä on kuitenkin vielä hyvin pitkä matka siihen, että se saisi kaikki alueensa Venäjältä takaisin.”

Mistä oikein saatte tietonne?

”Olemme joukko vapaaehtoisia suomalaisia reserviläisiä. Suurimmalla osalla tiimistä on tausta varusmiesaikana saadusta tiedustelu-upseerin koulutuksesta. Aloitimme analyysien tekemisen jo muutamia päiviä ennen Venäjän hyökkäystä. ”

”Yksi tärkeä lähde on sosiaalinen media ja siellä esimerkiksi eri osapuolten keskusteluryhmät, viranomais­tiedotteet, poliitikkojen lausunnot, asevoimien alueelliset tiedotuskanavat ja paikallis­viranomaiset.”

”Joukossa on muun muassa satelliittiosaamista ja geopaikantamisen asiantuntemusta. Analysoimme satelliittikuvia, videoita ja valokuvia. Kaikki kuvamateriaali, mitä saamme, paikannetaan tarkkaan ennen kuin käymme tekemään siitä tarkempaa analyysiä.”

”Epäselvissä tilanteissa pyrimme pääsemään mahdollisimman lähelle paikallista tasoa. Hyödynnämme muun muassa paikallisviranomaisten lausuntoja ja paikallisia medioita.”