Hanna Smith ja Mika Aaltola uskovat, että epäillyt Nord Stream -iskut tulevat heikentämään lännen ja Venäjän suhdetta. Aaltolan mukaan Venäjä haluaa eskaloida sotaa, mutta tämä ei ole lännen intressi.

Venäjä vaikuttaa olevan epätoivoinen.

Epätoivon on tulkittu huokuvan niin presidentti Vladimir Putinin puheista kuin liikekannalle­panon julistuksesta. Tappioita Ukrainan rintamilla kokenut Venäjä ei ole enää pystynyt kiristämään Eurooppaakaan kaasutoimituksilla.

Tahtipuikkoa on heiluttanut viime aikoina länsi, mutta tilanne muuttuu, jos paljastuu, että Venäjä on aiheuttanut räjähdykset Nord Stream -kaasuputkissa. Näin uskoo Hybridi­osaamis­keskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith.

”Vallalla on viime aikoina ollut kehitys, että Venäjän täytyy reagoida. Nyt palataan siihen, että meidän täytyy reagoida ja saada rivimme suoriksi”, Smith toteaa.

Tämä kiteytyy Smithin mielestä hyvin toimittajan kysyessä, näkeekö hän riskiä, että Venäjä ryhtyisi terrorisoimaan infrastruktuuria laajemminkin.

”Venäjä nimenomaan haluaa, että me kysymme tuon kysymyksen. Jo se osoittaa, että tämä operaatio on ollut mielettömän hyödyllinen Venäjälle”, Smith sanoo.

Tiistaina kerrottiin, että kolme Itämeren pohjassa kulkevan Nord Stream -kaasuputki­­järjestelmän linjaa vaurioitui lähellä Tanskalle kuuluvaa Bornholmin saarta. Vauriot vaikuttavat sabotaasilta, mutta mikään valtio ei ole toistaiseksi kertonut tehneensä iskuja.

Todennäköisin taho, jolla on paitsi intressi myös kyky hajottaa Nord Stream -putket, on Smithin mielestä Venäjä – tai vähintäänkin valtioon kytköksissä oleva taho. Varmuutta Venäjän syyllisyydestä silti tuskin saadaan.

”Kaasuputkien hajottaminen palvelee silti Venäjän laajempaa agendaa ja strategiaa. Se on aivan selvä”, Smith sanoo.

Smithin mukaan on vaikea arvioida, minkälaiset ulko- tai turvallisuus­poliittiset seuraukset tapauksella on, koska länsimaiden on hyvin vaikea saada vedenpitävää selvyyttä Venäjän syyllisyydestä. Länsimainen demokraattinen kulttuuri on sitoutunut tiukasti ajatukseen, että syyllisyys on näytettävä aukottomasti, ja siksi Venäjän epämääräinen hybridi­vaikuttaminen on niin tehokasta.

”Tilannetta voisi verrata pieniin vihreisiin miehiin Ukrainassa vuonna 2014. Virallisesti länsi ei koskaan saanut todistusta, että taustalla oli Venäjä ennen kuin Putin sanoi itse, että ne olivat meidän miehiämme.”

Smith ei usko, että länsi kohdistaa uusia toimia Venäjään, mutta konflikti lännen ja Venäjän välillä syvenee tapauksen myötä.

” ”Näyttävillä teoilla pyritään restauroimaan mahdista se, mikä pelastettavissa on.”

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan mukaan kaasuputkiin iskeminen viestii siitä, että tietty aikakausi Venäjän ja lännen välisissä suhteissa on tullut päätökseen.

Hän uskoo, että Venäjä kommentoi tapausta lähipäivinä ja sanoo selvästi, mitä isku tarkoittaa. Toinen kysymys on, syyttääkö Venäjä tapauksesta Yhdysvaltoja, vai oliko putkeen iskeminen tarkoitettu varoituksena lännelle.

”Sitä voidaan käyttää vähän kuin Mainilan laukauksina tai sitten demonstratiivisena tekona, jossa kehotetaan länttä varautumaan pahaan talveen”, Aaltola sanoo.

Aaltolan mukaan tapaus osoittaa myös, että kaikki infrastruktuuri on vaarassa. Kohteeksi voivat jossain vaiheessa joutua esimerkiksi merenalaiset datakaapelit, jotka kulkevat usein lähellä putkia. Ne ovat Aaltolan mukaan hyvin tärkeitä ”pehmeitä kohteita”, joihin Venäjä voisi iskeä ilman, että se myöntäisi olevansa avoimesti sodassa Euroopan kanssa.

”Venäjä kertoo aika selkeästi, että kyky ja halu tähän löytyy. Sieltä lähtee katkera poliittinen viesti: te ette huomioi Venäjän intressejä, niin Venäjä ei huomioi teitä.”

Aaltolan mielestä kaasuputki-isku olisi vain yksi osoitus siitä, miten Venäjä pyrkii osoittamaan olevansa vahva. Aaltolan mukaan Venäjä on hankalassa tilanteessa, koska naapurimaat eivät enää usko sen voimaan ja omat kansalaisetkin pakenevat maasta.

”Näyttävillä teoilla pyritään restauroimaan mahdista se, mikä pelastettavissa on. Tämänkaltaista rimpuilua ja elehtimistä saattaa olla tiedossa jatkossakin. Tämä on heikkenevän Venäjän skenaario, joka on omalla tavallaan vaarallinen.”

Kaasuputkien hajottamisen vaikutukset ovat huomattavasti suuremmat kuin sen konkreettiset seuraukset, Smith sanoo. Merkittävin suora seuraus on ympäristöhaitta – kukaan ei esimerkiksi kuollut tai loukkaantunut, eikä tuhoutunut infrastruktuurikaan ollut yksin lännen.

Tapauksen seurauksena lännen huomio kääntyy ainakin hetkellisesti pois Ukrainan kansanäänestyksistä ja pakottaa kysymään, ovatko omat järjestelmämme turvassa. Toisin sanoen putkien hajottaminen herättää pelkoa länsimaissa.

Lisäksi Venäjä pystyy nostamaan Nord Stream -putkivaurioiden varjolla muihin maihin toimitettavan kaasun hintaa, Smith sanoo. Näin Venäjä kykenee lihottamaan sotakassaansa.

”Iso kysymys on, kuka muu hyötyisi tästä yhtä paljon kuin Venäjä”, Smith sanoo.

Aaltolan mukaan Venäjä voisi pyrkiä kaasuputki-iskulla paitsi kylmentämään Euroopan talvea myös osoittamaan, että se on ”tavattoman tosissaan”.

”Venäjällä ei ole tarvetta kasvojen pelastamiseen. Se haluaa pullistella ja kertoa, ettei se ota mitään armopaloja”, Aaltola sanoo.

Venäjä haluaa eskaloida sotaa, mutta tämä ei ole lännen intressi, Aaltola sanoo. Koska Venäjä ei voi käyttää eskalaatioon sotilaita, jotka ovat pitkälti kiinni Ukrainan sodassa, se käyttää muita konsteja. Aaltola puhuu ”likaisesta sodasta”.

”Venäjä luo itsestään kuvaa arvaamattomana valtiona, joka on tietynlainen voimapositio sekin.”

Myös Smithin mukaan Venäjän taktiikkaan kuuluu tilanteiden eskalointi. Siten se pyrkii puristamaan lännestä haluamiaan reaktioita ja lopputuloksia. Tämän jälkeen Venäjä voi vetäytyä toviksi jopa hiljaiseloon, kunnes koittaa jälleen eskalaation aika.

”Tämä ei varmasti tule muuttumaan ennen kuin presidentti Putin väistyy. Siksi meidän täytyy olla aika tarkkana Venäjän kanssa”, Smith sanoo.

Eli vastaisuudessa Venäjältä voidaan nähdä vielä häikäilemättömämpiä tekoja?

”Pakko sanoa, ettei se ole epätodennäköistä. Venäjä osoitti jälleen, että se pystyy yllättämään.”

