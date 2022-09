Tämä Nord Stream -kaasuputkien kolmesta vuodosta tiedetään nyt: Itämerellä havaittiin voimakkaat räjähdykset, Ruotsin johto kriisikokoukseen

Nord Streamin kahden putken vuoto­alueet ovat lähellä toisiaan. Tanskan puolustusvoimien mukaan suurimman alueen, jossa kaasuvuoto nostaa pintaan kuplia, halkaisija on yli kilometrin.

Ruotsin yleisradio SVT kertoi tiistaina iltapäivällä, että Ruotsin ja Tanskan seismologiset keskukset rekisteröivät maanantaina Itämerellä kaksi voimakasta vedenalaista räjähdystä alueella, jolla Nord Streamin kaasuvuodot tapahtuivat.

Ruotsin kansallisen seismologisen keskuksen mukaan toinen räjähdyksistä oli voimakkuudeltaan 2,3 magnitudia ja se rekisteröitiin peräti 30 mittausasemalla Etelä-Ruotsissa.

Ensimmäinen räjähdys kirjattiin varhain maanantain vastaisena yönä ja toinen kello seitsemän jälkeen maanantai-iltana. Ruotsin seismologisen keskuksen edustajan Björn Lundin mukaan ei ole epäilystäkään siitä, ettei kyse olisi ollut räjähdyksistä.

Ruotsin johto kutsuttiin tiistai-illaksi kriisikokoukseen Nord Stream 1 -kaasuputkessa havaittujen vuotojen takia.

Kolme Nord Stream -kaasuputki­järjestelmän linjaa vaurioitui ”ennenkuulumattomasti” yhden päivän aikana, järjestelmää operoiva Nord Stream AG -yhtiö kertoi tiistaina. Itämeren pohjaan asennettu maakaasuputkisto kulkee Venäjältä Saksaan.

Nord Stream 1 -kaasuputkessa on kaksi vuotoa, jotka sijaitsevat Bornholmin saaren koillispuolella. Nord Stream 2 -putki puolestaan vuotaa saareen kuuluvan Dueodden rannan eteläpuolella. Yhtiön mukaan on mahdotonta arvioida, milloin kaasuputket kyetään palauttamaan toimintavalmiuteen.

Putkessa iso reikä

Maanantai-iltana kerrottiin, että Nord Stream 2 -kaasuputken epäillään vuotavan Itämereen. Kaasuputken operaattorin mukaan paine Nord Stream 2 -putkessa laski yön aikana 105 baarista seitsemään baariin. Tiistaina Ruotsin merenkulkulaitos kertoi antaneensa varoituksen kahdesta vuodosta Nord Stream 1 -kaasuputkessa.

”Yksi vuodoista sijaitsee Ruotsin talousalueella ja toinen Tanskan talousalueella. Vuodot ovat hyvin lähellä toisiaan”, Ruotsin merenkulkulaitoksen tiedottaja kertoi Reutersille.

Tanskan energiavirasto kertoo Berlingske-lehdelle, että vuoto saattaa olla tahallaan aiheutettu, mutta kyse voi olla muustakin.

Viranomaisen mukaan tapahtumat ovat varsin epätavallisia. Kyse ei ole mistään pienestä raosta vaan ”todella isosta reiästä”, mutta toistaiseksi on vielä liian vaarallista mennä tarkistamaan vaurioita.

Tanskan energiaviraston johtaja sanoi Reutersille, että vaurioituneen Nord Stream 2 -putken vuoto jatkuu useita päiviä tai ehkä jopa viikon. Tanskan puolustusvoimien mukaan suurimman vuotokohdan veden pintaan nostaman kupla-alueen halkaisija on runsaasti yli kilometri. Puolustusvoimien julkaisema video havainnollistaa vuotokohdan laajuutta.

Tanskan ilmasto-, energia- ja infrastruktuuriministerin Dan Jørgensenin mukaan Tanskan energiavirasto on pyytänyt maan kantaverkkoyhtiötä Energinetiä nostamaan valmiustilaansa tapausten vuoksi.

”Viranomaiset ja hallitus seuraavat tilannetta herkeämättä”, Jørgensen kommentoi tanskalaislehti Jyllands-Postenille.

”Se ei voi olla mikään onnettomuus”

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen kommentoi tiistaina, että vuotojen taustalla saattaa olla Venäjä.

”On selvää, ettei se voi olla mikään onnettomuus, kun vuotoja tapahtuu kummassakin putkessa. Kaikille on selvää, että kyse on Venäjästä”, Tynkkynen toteaa.

Tämä kertoo Tynkkysen mielestä siitä, että Venäjä on aseistanut myös kaikki virrat ja infrastruktuurit, jotka sillä on käytettävissä. Tämä on nyt yksi eskalaation esimerkki, hän sanoo.

Venäjä voisi hyötyä Nord Stream -putkien vaurioittamisesta kahdella tavalla. Ensinnäkin kyse on vallankäytöstä, jolla Venäjä pyrkii pelottelemaan talveen valmistautuvaa Eurooppaa. Kyse on psykologisesta sodasta.

”Venäjä pyrkii osoittamaan valtansa ja näyttämään, että se pystyy tekemään pahaa Euroopalle. Tämä on aivan keskeistä”, Tynkkynen sanoo.

”Märkä rätti” Euroopan kasvoille

Toinen tekijä liittyy ympäristökysymyksiin. Venäjä on polttanut Nord Stream -kaasuputkeen kytköksissä olevassa laitoksessa maakaasua taivaan tuuliin päivittäin arviolta kymmenen miljoonan euron edestä kesäkuusta asti. Tynkkynen näkee kaasuputken vaurioittamisen jatkumona tälle.

”Nyt tehdään sama putken varrella ja päästetään metaania ympäristöön. Ilmakehään vapautuu metaania, joka on noin 30 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi.”

Toisin sanoen Venäjä lyö ”märän rätin” Euroopan kasvoille osoittamalla, että Venäjä pystyy kiusallaan tekemään hallaa Euroopan ympäristötavoitteille. Tynkkynen korostaa, ettei täyttä varmuutta Venäjän syyllisyydestä toistaiseksi ole, eikä sellaista tulla hänen uskoakseen saamaankaan.

”Putinin intressejä ei palvele se, että kerrotaan avoimesti osallisuudesta putken rikkomiseen. Päinvastoin Venäjä pyrkii luomaan kuvan omasta kaikkivoipaisuudestaan, johon pelotevaikutus perustuu”, Tynkkynen sanoo.

Tanskan puolustusvoimien helikopterista otettu kuva näyttää Nord Stream 2 -kaasuputken vuodon Bornholmin saaren läheisyydessä tiistaina 27. syyskuuta. Kaasuvuoto nostaa pintaan kuplia.

Epätodennäköinen vahinko

Euroopan komissio totesi tiistaina, että on ennenaikaista spekuloida vuotojen alkuperää. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kommentoi tanskalaisille tiedotusvälineille, että olisi vaikea kuvitella vuotojen syntyneen vahingossa, kertoo uutistoimisto AFP.

Ruotsin energiaviraston entisen johtajan, professori Tomas Kåbergerin mukaan laivojen ankkurit voisivat vaurioittaa rakenteita, mutta se ei ole todennäköistä, että useita vaurioita olisi tapahtunut yhtä aikaa Nord Stream 1:n putkiin.

”On epätodennäköistä, että molemmat linjat vaurioituisivat sattumalta”, Kåberger sanoo TT:lle.

Saksalaislehti Der Tagesspiegelin haastatteleman nimettömän lähteen mukaan tapahtunutta pidetään Saksan hallinnossa ja hallituksessa sabotaasina.

”Emme voi kuvitella tilannetta, jossa tämä ei olisi tarkoituksellinen hyökkäys. Kaikki puhuu sattumaa vastaan”, lähde sanoo Der Tagesspiegelille.

Myös Kreml ilmoitti tiistaina, ettei se sulje sabotaasin mahdollisuutta pois. Kreml sanoo olevansa tilanteesta huolestunut ja vaativansa asian nopeaa tutkintaa.

”Mitään vaihtoehtoa ei voida tällä hetkellä sulkea pois”, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi lehdistötilaisuudessa Reutersin mukaan.

Tilanne voi olla vaarallinen

Vuotojen ympäristövaikutusten laajuus ei ole vielä täysin tiedossa. Ruotsin merenkulkulaitos on kehottanut kauppa-aluksia kiertämään vahingoittuneet linjat vähintään viiden merimailin eli noin kymmenen kilometrin päästä. Lennoille on kilometrin turvakorkeus.

Tanskan energiavirasto arvioi Nord Stream 2:n vuotojen ympäristövaikutusten olevan paikallisia. Energiavirasto kertoi asiasta tiistaina uutistoimisto Ritzaulle lähettämässään tiedotteessa.

Asiantuntijoilta on kuultu myös päinvastaisia arvioita. Green Power Denmark -organisaation energia-analyytikko Kristian Rune Poulsen kommentoi Jyllands-Postenille tilanteen olevan harvinainen.

”Tällaiset kaasuvuodot ovat erittäin epätavallisia, ja tilanne voi olla varsin vaarallinen”, hän totesi lehdelle.

Aalborgin yliopiston alaisen Esbjergin energiaosaston johtaja Simon Pedersen kertoo Politiken-lehdelle, että vuotoihin saattaa liittyä räjähdysvaara. Asiasta kertoo myös tanskalainen TV2-kanava.

”Suurin turvallisuusuhka on se, että vuoto voi aiheuttaa hyvin ison räjähdyksen, jos se pääsee kosketuksiin tulen tai kipinän kanssa. Lisäksi kaasu on myrkyllistä niin ihmisille kuin luonnolle”, Pedersen sanoo.

Myös Ruotsin merenkulkulaitos varoittaa räjähtävästä kaasusta Nord Stream 2:n lähellä.

Putken käyttöä rajoitettu

Venäjä on kiristänyt Eurooppaa rajoittamalla Nord Stream 1 -putken kautta kulkevaa maakaasua vastatoimena pakotteille, jotka Eurooppa on asettanut Venäjälle sen hyökättyä Ukrainaan. Venäjä ilmoitti syyskuun alussa, ettei huoltokatkolla ollut kaasuputki aukea, koska sen kompressoriaseman ainoassa turbiinissa oli havaittu öljyvuotoja.

Kremlin tiedottaja Peskov sanoi The Financial Timesin mukaan, ettei Venäjä voi jatkaa kaasutoimituksia ennen kuin länsimaat poistavat pakotteensa. Kaasutoimitusten vähentyminen iskee erityisesti Saksaan, jossa venäläistä kaasua on käytetty laajasti sekä lämmitykseen että teollisuuden raaka-aineena.

Itämeren pohjassa lähellä ykkösputkea kulkeva Nord Stream 2 -kaasuputki puolestaan saatiin käytännössä valmiiksi vuosi sitten, mutta Saksa keskeytti hankkeen etenemisen juuri ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta.

Nord Stream 2 ei ole ollut ikinä käytössä, mutta se ehdittiin täyttää 300 miljoonalla kuutiometrillä kaasua juuri ennen kuin Saksa keskeytti hankkeen.