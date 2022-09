Pariisi

Iranissa aktivistien ja toimittajien kiinniotot ovat kiihtyneet mielenosoitusten yhä jatkuessa kaupungeissa ympäri maata.

Mielenosoituksissa on kuollut jo yli 75 ihmistä, kertoo Oslossa toimiva ihmisoikeusjärjestö Iran Human Rights.

Iranin viranomaisten mukaan yli 1 200 ihmistä on pidätetty laajoissa mielenosoituksissa. Toimittajien Committee to Protect Journalists -järjestön mukaan kiinniotettujen joukossa on 20 toimittajaa.

Mielenosoitukset alkoivat 16. syyskuuta, kun Iranin viranomaisten ilmoittivat nuoren kurdinaisen kuolleen sen jälkeen, kun tämä oli pidätetty väärin puetun hijabin takia.