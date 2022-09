BBC: Yli 2 000 ihmistä on otettu kiinni Venäjällä liikekannalle­panoa vastustavissa mielen­osoituksissa – mielenosoitukset erityisen rajuja Dagestanissa

Itä-Siperiassa mies avasi tulen sotilaiden värväyskeskuksessa ja haavoitti rekrytointiupseeria. Tapaus osoittaa, kuinka jännittynyt ilmapiiri Venäjällä on osittaisen liikekannallepanon julistamisen jälkeen.

Yli 2 000 ihmistä on otettu kiinni Venäjällä liikekannallepanoa vastustavissa mielenosoituksissa. Kuva on otettu Pietarissa Venäjällä 24. syyskuuta.

Moskova

Yli 2 000 ihmistä on otettu kiinni Venäjällä liikekannallepanoa vastustavissa mielenosoituksissa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Mielenosoituksia on järjestetty useissa Venäjän kaupungeissa siitä lähtien, kun presidentti Vladimir Putin ilmoitti osittaisesta liikekannallepanosta keskiviikkona. Liikekannallepanon täsmennettiin tarkoittavan 300 000 rekrytointia Venäjän käydessä hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Erityisesti muslimienemmistöisen Dagestanin tasavallassa mielenosoitukset ovat äityneet harvinaisen rajuiksi, ja mielenosoittajat ovat ottaneet väkivaltaisesti yhteen viranomaisten kanssa Dagestanin pääkaupungissa Mahatškalassa. Ihmisoikeussivusto OVD-Infon mukaan mielenosoittajia hakataan pampuilla ja heidän taltuttamisekseen käytetään tainnutusaseita.

Pelkästään Mahatškalan mielenosoituksissa on ODV-Infon mukaan otettu kiinni yli sata ihmistä. Dagestanissa tunteita kuumentaa se, että Ukrainan sodassa on BBC:n laskujen mukaan ilmoitettu kuolleen yli 300 Dagestanista kotoisin olevaa sotilasta, mikä on kymmenkertainen määrä verrattuna Moskovasta lähteneisiin. Oikeat luvut ovat luultavasti julkisuudessa ilmoitettuja korkeampia, BBC kertoo.

Mies ampui rekrytointiupseeria värväyskeskuksessa

Arvostelijoiden mukaan viranomaiset ovat keskittyneet rekrytoinneissa syrjäseutuihin, kuten Siperiaan ja Pohjois-Kaukasiaan, välttääkseen vastarintaa suurissa asutuskeskuksissa ja erityisesti pääkaupungissa Moskovassa.

Ust-Ilimskissä Itä-Siperiassa mies avasi tulen sotilaiden värväyskeskuksessa ja haavoitti rekrytointiupseeria, kertoi paikallinen kuvernööri Igor Kobzev Telegram-viestipalvelussa tänään.

Ampuja pidätettiin välittömästi, kuvernööri kertoi. Haavoitetun upseerin tila on kriittinen.

Tapaus osoittaa, kuinka jännittynyt ilmapiiri on Venäjällä keskiviikkona julistetun liikekannallepanon jälkeen.

Lehti: Yli 260 000 miestä lähtenyt Venäjältä liikekannallepanon jälkeen

Yli 260 000 miestä on lähtenyt Venäjältä liikekannallepanon alkamisen jälkeen, kirjoittaa venäläislehti Novaja Gazeta.

Lehti perustaa väitteensä nimettömänä pysyttelevään hallinnon virkamieheen, joka viittasi Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n antamiin lukuihin.

Lähteen mukaan FSB raportoi, että yhteensä 261 000 miestä lähti maasta keskiviikon ja lauantai-illan välisenä aikana.

Virkamies kuitenkin ilmaisi Novaja Gazetalle epäilyksensä siitä, että FSB olisi voinut kerätä tiedot Venäjältä lähteneistä näin nopealla aikataululla.