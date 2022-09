Italia saamassa huomenna mahdollisesti maan historian ensimmäisen naispääministerin, jonka puolueen juuret ovat fasistisessa liikkeessä

Oikeistoblokin sisällä on eroja muun muassa Venäjään suhtautumisessa.

Rooma

Italiassa maan oikeistopuolueet ovat selvässä johdossa huomisissa parlamenttivaaleissa.

Äärioikeistolaiseksi kuvattu Italian veljet -puolue on johtanut viime aikojen kyselyitä. Puolue on liittoutunut yhdessä ex-pääministeri Silvio Berlusconin Forza Italian ja laitaoikeistolaisen Matteo Salvinin Legan kanssa.

Jos oikeistokoalitio voittaa vaalit, on Italian hallituksen johdossa ensimmäistä kertaa äärioikeistolainen hallitus sitten toisen maailmansodan.

Samalla Italian veljet -puolueen puheenjohtajasta Giorgia Melonista tulisi maan ensimmäinen naispääministeri.

Talous ja energiakriisi puhuttavat venäläiskaasusta riippuvaisessa Italiassa

Oikeistokoalitio kisaa vaalivoitosta keskustavasemmistolaisen Enrico Lettan johtaman Demokraattisen puolueen kanssa. Italiassa pidetään nyt ennenaikaiset vaalit ex-pääministeri Mario Draghin hallituksen hajoamisen vuoksi.

Vaaleissa ovat puhuttaneet etenkin käsistä karannut inflaatio ja Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan aiheutunut energiakriisi, sillä Italia on ollut hyvin riippuvainen Venäjältä tuodusta kaasusta.

EU:n kolmanneksi suurin talous on myös pahasti velkaantunut ja kärsii hitaasta talouskasvusta. Monien kansalaisten talous on ajautunut tiukalle etenkin köyhemmässä Etelä-Italiassa.

”Maksan vuokran ja sähkölaskun, ja sen jälkeen minulla ei ole mitään jäljellä ruokaan”, kuvasi 500 euron eläkkeellä sinnittelevä 60-vuotias italialaismies Antonio Mela uutistoimisto AFP:lle.

Etelä-Italiassa riivaa myös työttömyys, jota on kuvattu krooniseksi.

”Monet asiat, kuten koronapandemia ja sota, ovat vaikeuttaneet tilannetta entisestään”, sanoi katolilaisen avustusjärjestön edustaja Rocco Papa AFP:lle.

Puolueet ratsastavat ”Italia ensin” -teemalla

Italian veljet on tehnyt nopean nousukiidon aiempiin vaaleihin verrattuna, mutta Draghin hallituskaudella puolue onnistui profiloitumaan hallituksen päävastustajana, mikä on lisännyt puolueen kannatusta.

Meloni itse toimi nuorena uusfasistisessa Italian sosiaalisessa liikkeessä (MSI), jonka perustivat entisen diktaattorin Benito Mussolinin kannattajat 1940-luvun loppupuolella.

1980- ja 1990-luvulla liike pyrki valtavirtaistumaan ja läheni keskustaoikeistoa. Erinäisten käänteiden ja erilaisten puolueliitosten ja niiden hajoamisten jälkeen Melonin puolue syntyi vuonna 2012 Vapauden kansa -nimisen puolueen jäljiltä.

Nyt Meloni on pyrkinyt eroon liikkeen leimasta, mutta samalla ratsastanut populismilla tehden pesäeroa vanhoihin valtapuolueisiin.

”Yksi surkeimmista vaalikampanjoista”

Hän on ratsastanut ”Italia ensin” -politiikalla, jossa on vaadittu loppua laajamittaiselle maahanmuutolle ja korostettu Italian katolilaista historiaa ja ”perhearvoja”. Deutsche Wellen mukaan Meloni on kuvannut Italian entistä fasistijohtaja Benito Mussolinia ”monimutkaiseksi persoonaksi”. Hän on myös luvannut lopettaa Italian köyhyyden.

Aiemmin Meloni on vaatinut myös Italian eroa eurosta, mutta nyt hän on luopunut tavoitteesta.

Vaalit herättävät kiinnostusta myös Italian liittolaisissa siksi, että Melonin koalition jäsen Matteo Salvinia pidetään hyvin Venäjä-mielisenä. Hän on muun muassa vastustanut lännen Venäjälle asettamia pakotteita.

Meloni itse on kuitenkin ilmaissut vahvan tukensa Ukrainalle ja Italian sitoutumiselle sotilasliitto Natoon. Tämä on myös ollut vaalikampanjan aikana yksi keskeinen jännite ehdokkaiden välillä.

Samalla kaikkien puolueiden vaalikampanjointi on saanut kritiikkiä konkretian puutteesta.

”Tämä on ollut yksi surkeimmista vaalikampanjoista sitten sodan. Emme ole nähneet minkäänlaista poliittista haastamista tai kuulleet konkreettisia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi”, sanoi tutkija Flavio Chiapponi Bolognan yliopistosta uutistoimisto AFP:lle.