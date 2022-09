Liikekannallepanoa vastustavat mielenosoitukset alkaneet Venäjällä – Kansalaisjärjestön mukaan pitkälle yli 200 ihmistä on otettu kiinni

Liikekannallepanoa vastustavat mielenosoitukset alkoivat osassa Venäjää jo iltapäivällä Suomen aikaa. Moskovassa mielenosoituksiin osallistuvia ja niihin kutsuvia uhataan 15 vuoden vankeusrangaistuksella.

Venäjä presidentti Vladimir Putinin keskiviikkoaamuinen ilmoitus ”osittaisesta” liikekannallepanosta on sähköistänyt ilmapiirin Venäjällä.

Liikekannallepanoa vastustavat mielenosoitukset alkoivat Venäjällä jo iltapäivällä Suomen aikaa. Myös mielenosoittajien pidätykset alkoivat samalla kellonlyömällä.

Venäläismediat Meduza ja 7x7 sekä OVD-info-järjestö kertoivat mielenilmauksia olleen heti iltapäivällä ainakin Venäjän kaukoidässä ja Siperiassa Irkutskissa, Ulan-Udessa, Habarovskissa, Jakutskissa, Novosibirskissä, Krasnojarskissa ja Tomskissa. Mielenosoittajia oli kaupungeissa alustavien tietojen mukaan ollut eri kaupungeissa kymmenistä sataan.

Kansalaisjärjestö OVD-infon mukaan pitkälle yli 200 ihmistä on otettu kiinni mielenosoituksissa 20 kaupungissa. OVD-info pitää kirjaa kiinniotetuista ja yrittää auttaa heitä.

Venäläispoliisit seisovat valmiudessa liikekannallepanoa vastustavassa mielenosoituksessa Moskovassa keskiviikkona.

Venäläisistä mielenosoituksista kertova Telegram-kanava Avtozak Live on jakanut useita kuvia ja tietoa protesteista.

Sosiaalisessa mediassa mielenosoituskutsujen lisäksi leviävät kansalaisjärjestö OVD-infon ohjeet siitä, mitä mielenosoituksiin tulisi pidätyksen varalta ottaa mukaan (täysin ladattu puhelin, vara-akku ja laturi, passikopio, vettä, sekä järjestön pidätettyjä avustavan kuuman linjan puhelinnumero). OVD-info on itsenäinen venäläinen ihmisoikeusprojekti, joka esimerkiksi pitää kirjaa mielenosoituksissa pidätetyistä sekä neuvoo ja avustaa heitä.

Vankilassa istuvan oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin joukot kutsuivat liikekannallepanosta ilmoittamisen jälkeen ihmisiä mielenosoituksiin kaduille ja jopa värväystoimistojen polttamiseen.

Navalnyin korruptionvastaisen säätiön johtaja Ivan Ždanov kertoi Navalnyin tiimin ”tukevan kaikkia protestin muotoja”. Näihin hän luki sekä liikekannallepanosta kieltäytymisen, mielenosoituksiin osallistumisen sekä värväystoimistojen polttamisen.

Vesna-liike puolestaan ilmoitti jo tiistaina Venäjän laajuisesta liikekannallepanon vastaisesta protestista. Liike kutsuu venäläisiä kaduille keskiviikkona iltaseitsemältä kaupunkien keskustoihin.

Venäläispoliisit pidättivät protestoijan mielenosoituksessa Moskovassa keskiviikkona.

Presidentti Vladimir Putinin asettamaa osittaista liikekannallepanoa vastustavia mielenosoituksia on nähty myös maan pääkaupungissa Moskovassa. Venäläispoliisit pidättivät protestoijan mielenosoituksessa Moskovassa keskiviikkona.

Nähtäväksi jää, kuinka paljon Venäjän suurkaupungit keräävät osanottajia luvattomiin mielenosoituksiin. Laajoja mielenosoituksia ei ole Venäjällä nähty aikoihin, sillä jopa yhden hengen mielenosoituksista on tehty luvattomia. Venäjän sotaa vastustavista ja rauhaa puolustavista kannanotoista on voinut joutua pidätetyksi ja sakotetuksi, sillä niiden on katsottu kritisoivan Venäjän sotavoimia, mikä on Venäjällä kielletty.

Moskovan syyttäjänvirasto on jo ilmoittanut, että pääkaupungin mielenosoituksiin uskaltautuvia ja mielenosoituksiin muita esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kutsuvia uhkaa jopa viidentoista vuoden vankeusrangaistus.

OVD-infon keskiviikkopäiväisen tiedon mukaan Venäjällä on sodanvastaisten mielipiteiden vuoksi pidätetty 16 437 ihmistä 24. helmikuuta jälkeen.