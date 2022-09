Ihminen kuolee nälkään joka neljäs sekunti – järjestöt vaativat toimia

Geneve

Ihminen kuolee nälkään arviolta joka neljäs sekunti, varoittavat yli 200 järjestöä YK:n yleiskokoukselle osoitetussa avoimessa kirjeessään.

Järjestöt vaativat toimia kiihtyvän globaalin ruokakriisin lopettamiseksi.

Nälkää näkevien ihmisten määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2019 nykyiseen 345 miljoonaan ihmiseen, kirjeessä hämmästellään.

Vaikka maailman johtajat ovat luvanneet, etteivät he koskaan enää hyväksy nälänhätää tällä vuosituhannella, nälänhätä on jälleen kerran akuutti uhka Somaliassa. Ympäri maailman 50 miljoonaa ihmistä 45 maassa on nälkäkuoleman partaalla, kirjeessä sanotaan.

Kirjeen on allekirjoittanut 238 järjestöä 75 maasta. Mukana ovat muun muassa Oxfam, Pelastakaa Lapset ja Plan International.