ISW: Venäjä myöntää tappiot Harkovan alueella, ja se on ensimmäinen kerta hyökkäyssodan aikana

Venäjä on myöntänyt tappiot Harkovan alueella ensimmäistä kertaa hyökkäyssodan aikana, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for Study of War päivittäisessä raportissaan. Venäjän tappion tunnustamisen tavoitteena on lieventää ja kääntää epäonnistumisen kritiikkiä Putinista puolustusministeriötä ja virkapukuista armeijan johtoa kohtaan. Venäjän tietolähteet yrittävät nyt vierittää tappioiden vastuun Putinilta tämän sisäpiiriin kuuluville sotilasasiantuntijoille.

Venäjän viranomaiset ja valtiollisten tiedotusvälineiden propagandistit ovat keskustelleet laajasti Venäjän tappion syistä Harkovan alueella, mikä on merkittävä muutos verrattuna aikaisempaan tekaistuun ja liioiteltuun tapaan raportoida Venäjän menestyksistä rajallisilla tiedoilla. Venäjän myöntämä tappio Harkovassa viittaa siihen, että Putin on kykenevä tunnustamaan ja jopa hyväksymään Venäjän tappion ainakin joissain olosuhteissa ja keskittymään itseensä kohdistuvien syytösten kääntämiseen toisaalle.

Ukrainan joukot jatkoivat todennäköisesti maahyökkäyksiä Lyman-Yampil-Bilohorivka-rintamalla Donetskin alueen pohjoisosassa. Ukraina saattaa raportin mukaan hyökätä Oskil-joen yli Harkovan alueella. Venäläiset ja ukrainalaiset lähteet raportoivat Ukrainan maavoimien mobilisoinnista kolmella alueella Hersonissa osana eteläistä vastahyökkäystä.

Venäläiset saavuttivat vähäisiä voittoja Bahmutin eteläpuolella ja jatkoivat hyökkäyksiä Donetskin alueella.