Euroopan kärjistyneen sähkökriisin taklaamisesta odotetaan konkretiaa Strasbourgista – Ursula von der Leyen pitää tänään puheen

Energiaministerit antoivat vasta viime perjantaina komissiolle suuntaviivoja etenemismahdollisuuksista, mutta esitysten odotetaan silti tulevan julki jo keskiviikkona.

Helsinki

Puheenjohtaja Ursula von der Leyen EU-komissiosta pitää keskiviikkona Strasbourgissa Euroopan parlamentille vuosittaisen puheensa Euroopan unionin tilasta. Odotettavana on suuri energiapuhe tilanteessa, jossa Venäjä on kääntänyt kaasuhanojaan tiukemmalle ja sähkön hinnan noususta on tullut ihmisiä kiusaava päänsärky talven alla.

Komissio on luvannut keskiviikkona myös varsinaiset esityksensä keinoista, joilla energiakriisiä taklataan. Näin ollen nähtäville odotetaan sitä, millaista konkretiaa EU-komissio on ehtinyt kasata unionin alueen energiaministerien viime perjantain hätäkokouksen jälkeen.

Perjantaina hätäkokouksessa energiaministerit antoivat komissiolle osviittaa siitä, millaisten keinojen voisi olla mahdollista edetä jäsenmaiden näkökulmasta. Suomea kokouksessa edustanut elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi kokouksen jälkeen, että muun muassa jäsenmaiden halusta sitoutua sähkön huippukulutuksen suitsimiseen oli tapahtunut selvää siirtymää myönteisempään suuntaan.

Koska sähkön hintakriisissä on kyse tarjonnan puutteesta, kulutuksen suitsiminen on siihen keskeinen pikakeino. Komissio oli kuitenkin jo ennen kokousta kaavaillut työkalupakkiinsa myös neljää muuta mahdollista konstia.

Soraääniä hintakatosta venäläiselle kaasulle

Komissio on joutunut kursimaan varsinaisen esityksensä kokoon varsin nopeasti siihen nähden, että energiaministerien kokous oli vasta viime perjantaina. Tavoite sorvata jäsenmaiden kannalta hyväksyttävä ja samaan aikaan vaikuttava esitys tässä aikataulussa on kunnianhimoinen.

Komissio kaavaili venäläiselle maakaasulle hintakattoa, mutta ajatus ei miellyttänyt kaikkia jäsenmaita perjantain ministerikokouksessa. Hintakatto venäläiselle kaasulle oli joillekin liikaa, mutta toiset taas haluaisivat laajemminkin hintakaton kaikelle kaasulle.

Lintilä luonnehti keskustelua hintakatosta venäläiselle kaasulle niin, että sen edistämiseksi tarvitaan EU-komissiolta merkittävää neuvottelutaitoa. Esimerkiksi Unkaria venäläisen maakaasun hintakatto ei tiettävästi miellyttänyt, vaikka tällä tarkkuudella Lintilä ei asiaa kommentoinut.

Koska kalliin kaasun hinta on nostanut viime aikoina myös kaiken muun energian hintaa, ajatteli komissio suitsia esimerkiksi uusiutuvasta energiasta ja ydinvoimasta syntyviä ylisuuria voittoja. Nämä olisi tarkoitus ohjata tavalla tai toisella sähkön kuluttajien hyväksi.

”Periaatteessa tätä kannatetaan, mutta se tulisi toteuttaa kunkin jäsenvaltion omana toimena. Jotta kukin jäsenvaltio voisi sitä itse arvioida”, Lintilä sanoi hätäkokouksen jälkeen.

Näiden lisäksi esillä ovat olleet aiemmin fossiilisen energian tuotosta nipistettävä solidaarisuusmaksu sekä energiayhtiöiden tukeminen.