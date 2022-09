Uskollinen, sinnikäs, muodollinen ja arvostettu. Yhdistyneen kuningaskunnan ja kansainyhteisön rakastettu jatkuvuuden symboli. Britannian kuningatar Elisabet II kuoli 8. syyskuuta 2022. Kuningatar oli kuollessaan 96-vuotias.

Kuningatar Elisabet II syntyi huhtikuun 21. päivä vuonna 1926 Lontoossa. Hänen koko nimensä on Elisabeth Alexanda Mary, mutta perheensä kesken hän sai pian lempinimen Lilibet. Kuningatar kuoli torstaina 8. syyskuuta 2022.

Alun perin Elisabetista ei odotettu tulevaa kuningatarta, mutta kun hänen isänsä veli, kuningas Edvard VII, yllättäen luopui kruunusta, perimysjärjestys muuttui. Elisabethin isästä tuli kuningas Yrjö VI, kun hänen vanhin tyttärensä oli vasta kymmenvuotias. Niinpä Elisabetista alettiin jo varhain kasvattaa tulevaa kuningatarta.

Alusta saakka tunnollisesti tehtäväänsä suhtautuneen nuoren naisen elämä muuttui valmistautumiseksi kansan palvelemiseen. Toisen maailmansodan aikana Elisabetin kerrotaan osallistuneen jopa sotatoimiin autonkuljettajana.

Kuningatar tapasi Britannian uuden pääministerin Liz Trussin Balmoralin linnassa 6. syyskuuta 2022.

Prinssi rinnalla

Ensimmäiset valtiovierailunsa Elisabet teki vuonna 1947, vain 21-vuotiaana. Samana vuonna hänet vihittiin Kreikan entisen kuninkaan pojanpojan Philip Mountbattenin kanssa. Puolisosta oli tuleva hänen rinnallakulkijansa ja tukijansa 73-vuotisen liiton ajaksi. Kuningatarta muutaman askelen päästä seuraava, taustalta tukeva, ryhdikäs prinssi Philip olikin vuosikymmenet tuttu näky hallitsijan rinnalla edustustehtävissä.

Rakkaan puolisonsa kuningatar menetti huhtikuussa vuonna 2021. Kenties siksi jo varsin hauraan kuningattaren hahmo on viime aikojen kuvissa näyttänyt usein hieman yksinäiseltä. Ensimmäisten hallitsijavuosien varrella kuningattaren seurassa usein viihtyneet kuningataräiti Elisabet ja sisar prinsessa Margaret ovat hekin menehtyneet jo vuosituhannen vaihteessa.

Viime aikoina kuningatar onkin esiintynyt yhä useammin lastensa ja lastenlastensa seurassa. Esimerkiksi hänelle läheinen Cambridgen herttuapari, prinssi William ja herttuatar Catherine, on nähty säännöllisesti edustustehtävissä kuningattaren mukana. Kotioloissa hänen seuranaan on usein myös lemmikkicorgien lauma.

Luottamuksen arvoinen

Vuonna 1951 Elisabet alkoi vähitellen sijaistaa isäänsä ja vain vähän myöhemmin, vuonna 1952, tuli hänen vuoronsa vastaanottaa hallitsijan tehtävä kokonaan. Nuori kuningatar lupasi omistaa elämänsä kansansa palvelulle ja olla luottamuksen arvoinen. Niin hän on myös tehnyt.

Vuonna 2022 on juhlittu kuningatar Elisabetin 70-vuotista valtakautta. Hän on monelle britille jatkuvuuden ja pysyvyyden symboli. Se onkin luonnollista, sillä suuri osa ihmisistä on elänyt vain hänen valtakautensa aikana.

Juhlavuosi huipentui kesäkuussa 2022 neljän päivän juhlallisuuksiin, jotka näkyivät kansan keskuudessa monin tavoin. Kuningatarta juhlistivat kenties hekin, joille kuningashuone kokonaisuudessaan ei ole muuten enää merkityksellinen instituutio.

Kuningatar Elisabeth II kuvattiin kesällä 2022 Buckinghamin palatsissa viralliseen potrettiin hänen 70-vuotishallitsijajuhlansa kunniaksi.

Suomessa kaksi kertaa

Kuningatar on ollut koko hallitsija-aikansa äärimmäisen pidetty ja arvostettu. Hänen omistautumistaan kansalleen on kunnioitettu kaikissa ikäryhmissä. Näkyvää kritiikkiä hallitsija onkin saanut vain harvoin.

Prinsessa Dianan kuoleman aiheuttama kansansuru vuonna 1997 sai kuitenkin aikaan sen, että kuningattaren ei koettu näyttävän tarpeeksi tunteitaan ja myötätuntoa läpi maailman levinneen murheen edessä. Muutaman päivän viiveellä hallitsija kuitenkin havahtui uuteen tilanteeseen ja astui surijoiden joukkoon. Hän piti myös puheen kansalleen.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip vilkuttivat presidentti Kekkosen kanssa Presidentinlinnan parvekkeella vuonna 1976.

Kuningatar on koko kautensa ajan matkustanut hyvin aktiivisesti. Hän on pitänyt tärkeänä hoitaa diplomaattisia suhteita niin Kansanyhteisön sisällä kuin muuallakin maailmassa ja hän onkin vieraillut yli sadassa maassa. Suomessa hänet on nähty kaksi kertaa. Vuonna 1976 presidentti Kekkosen aikana ja vuonna 1994 presidentti Ahtisaaren aikana.

Kuningattaren moniin tehtäviin ovat kuuluneet esimerkiksi säännölliset tapaamiset maan kulloisenkin pääministerin kanssa. Elisabet II on hallinnut 15 eri pääministerin aikana.

Kuningatar Elisabet pääsi vierailullaan näkemään myös suomalaista luontoa.

Rakastava isoisoäiti

Virallisten tehtävien ohella suurta yleisöä ovat aina kiinnostaneet kuningasperheen yksityiselämän käänteet. Vaikka kuningatar on ollut omasta yksityiselämästään hyvin vaitonainen, hänen neljä lastaan: prinssi Charles, prinsessa Anne, prinssi Andrew ja prinssi Edward puolisoineen, kahdeksan lastenlasta sekä liuta lapsenlapsenlapsia ovat tuottaneet kansalle säännöllisesti seurattavaa.

Kuningatar on nähty usein erityisesti hänen lapsenlapsensa Prinssi Williamin perheen seurassa. Tässä juhlallisuuksia seuraamassa pienen prinssi Louisin kanssa palatsin parvekkeella Trooping the Colour -juhlaparaatin aikana kesäkuussa 2022.

Kuningattaren itsensä tiedetään pitäneen ulkoilmaelämästä ja erityisesti hevosista ja koirista. Hänellä on hovin kotisivujen mukaan ollut elämänsä mittaan noin 30 corgia. Ensimmäinen niistä oli Susan, jonka hän sai jo vuonna 1944 18-vuotislahjakseen. Ensimmäisen shetlanninponinsa, Peggyn, hän sai puolestaan pikkutyttönä isoisältään kuningas Yrjö V:ltä.

Useimmiten värikkäisiin, hatun ja sateenvarjon sävysävyyn sisältäviin asukokonaisuuksiin pukeutuva kuningatar on edustanut ahkerasti aivan viime vuosiin saakka. Hänen kerrotaan myös muistaneen yli 300 000:ta satavuotiasta onnittelukortilla ja lähettäneen yli 900 000 viestiä timanttihäitään viettäville pareille. Suomessakin on useita henkilöitä, jotka ovat saaneet viestin kuningattarelta kiitoksena esimerkiksi muistamisesta.

Kuningattaren joulupuhe on lähetetty joka vuosi, lukuun ottamatta vuotta 1969. Viime aikoina hän on ottanut haltuunsa myös uudemmat viestintäkanavat. Esimerkiksi kuningattaren ensimmäinen Instagram-postaus nähtiin vuonna 2019.

Aluksi kuningatar asui perheineen Buckinghamin palatsissa Lontoossa. Viime vuosina hän on kuitenkin viettänyt yhä enemmän aikaansa Windsorin linnassa Lontoon ulkopuolella. Vaikka kuningattarella on viime aikoina ollut ongelmia esimerkiksi liikkumisen kanssa, hänet on nähty tärkeimmissä tilaisuuksissa ja vastaanottamassa myös vieraita. Monen mieleen on jäänyt esimerkiksi hänen surullinen, jo kumaraksi käynyt hahmonsa prinssi Philipin muistotilaisuudessa maaliskuussa 2022.

Sarjojen tähti

Kuningatar Elisabet on yksi maailman tunnetuimpia ja vauraimpia naisia. Hänestä on tehty vuosikymmenien varrella lukuisia elokuvia, dokumentteja ja kirjoja. Viime aikoina hänen elämäänsä on kerrattu esimerkiksi Netflixin suosikkisarjassa The Crown. Osin fiktiivisessä sarjassa on valotettu myös hallitsijaperheen elämän pimeämpiä puolia.

Sarjan myötä hovin elämä on todennäköisesti saanut taas uusia kiinnostuneita seuraajasukupolvia. Elokuvateattereissa on pyörinyt myös hallitsijan juhlavuoden kunniaksi tehty dokumentti.

Kuningattaren lopulta vääjäämättä väistyessä estradilta päättyy yksi aikakausi. Rakastettu, arvostettu, ikoninen ja kansalleen uskollinen kuningatar on hallinnut kansansa sydämissä paikkaa, jonne seuraavien hallitsijoiden on kenties vaikeaa heti asettua. Se onnistunee vain yhtä uskollisella, pitkäjänteisellä omistautuvalla työllä.