Taifuuni Hinnamnor on aiheuttanut Etelä-Koreassa sähkökatkoja, ja lisäksi yhden ihmisen kerrotaan olevan kateissa taifuunin jäljiltä. Taifuuni osui maihin Etelä-Koreassa paikallista aikaa varhain tiistaina, ensin Jejun saarelle ja sitten lähelle Busanin satamakaupunkia.

Hinnamnor on yksi voimakkaimmista taifuuneista, joka on osunut Etelä-Koreaan viime vuosikymmeninä. Viranomaisten mukaan se liikkui 43 metrin sekuntivauhtia osuessaan maihin.

Taifuuni toi tullessaan hyökyaaltoja ja rankkasateita, mikä vahingoitti rantojen teitä ja kauppoja. Itäisessä rantakaupungissa Ulsanissa 25-vuotias mies oli kadonnut pudottuaan veden paisuttamaan virtaan.

Varotoimena viranomaiset sulkivat yli 600 koulua, ja paikalliset lentoyhtiöt jättivät noin 250 maan sisäistä lentoa lentämättä. Tilanne kuitenkin normalisoitui tiistain edetessä, kun Hinnamnor jatkoi matkaansa kohti Japania.

Myös Japania koetellaan

Myös Pohjois-Korea oli valtionmedian mukaan varautunut myrskyyn. Maan johtaja Kim Jong-un oli uutistoimiston mukaan sanonut, että maan katastrofivarautumisen parantaminen on erittäin tärkeää ”ihmisten turvallisuuden suojelemiseksi”.

Asiantuntijat sanovat Pohjois-Korean olevan erityisen herkkä tulvien ja rankkasateiden vaikutuksille muun muassa metsien hävittämisen vuoksi.

Tiistaiaamuna paikallista aikaa taifuuni oli Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan Japaninmeren yllä. Paikallinen sähköyhtiö kertoi, että Kyushun alueella noin 35 000 kotia oli vailla sähköä.

Taifuunin synnyttämät tuulenpuuskat ovat olleet jopa 50 metriä sekunnissa. Sen odotetaan aiheuttavan kovia sateita Japanin länsiosissa tiistain aikana.

Junayhtiön mukaan Japanin luotijunien vuoroja on peruttu kovien tuulten ja sateen vuoksi, minkä lisäksi myös paikallisjunien liikenne on paikoin keskeytetty. Maan yleisradio kertoo, että reilusti yli 100 Kyushuun saapuvaa ja sieltä lähtevää lentoa on peruttu.