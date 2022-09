Ouagadougou

Länsi-Afrikan Burkina Fasossa 35 siviiliä on kuollut ja miltei 40 haavoittunut omatekoisen räjähteen räjähdettyä tarvikkeita kuljettaneessa saattueessa, kertoo Sahelin alueen kuvernööri Rodolphe Sorgho. Lausunnon mukaan yhdessä siviilejä kuljettaneista autoista oli räjähde.

Saattue oli lähtenyt matkaan pääkaupungista Ouagadougousta. Sorgho sanoo iskun tapahtuneen Djibon ja Bourzangan välisellä osuudella.

Tarvikekuljetuksia maan levottomaan pohjoisosaan oli saattamassa myös armeija. Lausunnossa kerrotaan, että armeija varmisti nopeasti alueen turvallisuuden ja ryhtyi auttamaan uhreja.

Viime kuussa 15 sotilasta kuoli samalla alueella kahden omatekoisen räjähteen räjähdettyä. Jihadistiryhmät ovat viime aikoina tehneet vastaavia iskuja pohjoiseen vievillä pääteillä.

Sahelissa jo vuosia kestäneissä taisteluissa on kuollut tähän mennessä yli 2 000 ihmistä, ja noin 1,9 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Taistelut ovat keskittyneet pohjoiseen ja itään.

Jihadisteilla epäillään olevan yhteyksiä al-Qaidaan tai Isisiin.

Burkina Fasossa vuoden alussa vallan ottanut sotilasjuntta on sanonut, että kapinallisia vastaan taisteleminen on sen tärkeysjärjestyksessä ykkösenä. Vajaa puolet Burkina Fasosta on muiden kuin maan hallinnon hallinnassa.