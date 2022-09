Dagens Nyheter kertoo, että Ruotsin meripelastuskeskuksen pelastushelikopteri löysi pudonneen suihkukoneen hylyn merestä noin kello 21. Se havaitsi meressä öljylautan ja koneen osia.

Pudonnut kone on Cessna 551. Vastaava kone kuvattiin Düsseldorfissa vuonna 2014.

Lentokone putosi Itämereen Latvian edustalla 40 kilometriä luoteeseen Ventspilsin kaupungista, kertovat ruotsalaiset mediat Dagens Nyheter ja yleisradioyhtiö SVT.

”Mahdollisuudet löytää ketään elossa ovat minimaaliset”, sanoi Ruotsin meri- ja ilmapelastuskeskuksen edustaja Lars Antonsson Aftonbladetin mukaan.

Cessna 551 -mallisen suihkukoneen oli tarkoitus lentää Espanjan Jerez de la Fronteran kaupungista Saksan Kölniin, mutta näin se ei tehnyt, vaan jatkoi pohjoiseen, ensin kohti Tanskaa ja sitten Ruotsia.

Ruotsin meripelastuskeskuksen mukaan koneessa oli ilmeisesti neljä ihmistä, kertoo DN. Saksalaisen Bild-lehden mukaan koneessa oli lentäjä, mies, nainen ja lapsi.

Ruotsin meripelastuskeskus kertoi DN:n mukaan, että sen pelastushelikopteri löysi koneen hylyn merestä noin kello 21. Se havaitsi meressä öljylautan ja koneen osia. Myös Visbystä on matkalla paikalle pelastuskopteri.

Pudonnut Cessna 551 -mallinen suihkukone on yksityisessä omistuksessa, ja konetyyppiin mahtuu yleensä kuudesta kahdeksaan matkustajaa. Reutersin mukaan lentokone oli rekisteröity Itävaltaan.

Kuvakaappaus pudonneen koneen reitistä Flightradar24-palvelusta.

Kölnin lentokentän lennonjohto yritti saada lentäjään yhteyttä siinä onnistumatta.

Bild-lehden mukaan lentokoneen matkustamossa ilmeni ilmanpaineongelmia sen noustua ilmaan. Bild kertoo myös, että yhteys koneeseen menetettiin sen ollessa Espanjan ilmatilassa.

DN kertoo, että saksalainen sekä tanskalainen hävittäjä lähetettiin tarkastamaan reitiltään poikennutta konetta. Hävittäjien lentäjät eivät nähneet ketään sen ohjaamossa.

Kone oli Saksan Rügenin saaren yläpuolella hieman ennen iltakahdeksaa ja saapui Ruotsin ilmatilaan hetkeä myöhemmin.

Kello 20.35 kone alkoi menettää korkeutta ja nopeutta ja putosi Itämereen.

Ruotsin puolustusvoimat on mukana pelastustöissä, mutta he eivät halua kommentoida asiaa ennen kuin työ on saatu päätökseen.

”Voin sanoa, että tilanne on hallinnassa ja teemme kaikkemme”, sanoo Ruotsin puolustusvoimien päivystävä tiedottaja Lotta Börjesson Dagens Nyheterille.

DN:n mukaan Latvia on ottanut vastuun pelastusoperaatiosta.