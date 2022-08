Asiantuntijan mukaan Hersonin kaupungin valtaaminen on Ukrainalle tuskien taival.

Ukrainan joukkoja odottavat ankarat ja vaikeat taistelut, kun ne pyrkivät valtaamaan Hersonin kaupungin takaisin venäläisiltä valloittajilta, arvioi sotilasprofessori Janne Mäkitalo Maanpuolustuskorkeakoulusta. Rikkonainen maasto vaikeuttaa etenemistä mutta siitä voi olla Ukrainalle hyötyäkin.

”Todella raskaat 35–50 kilometriä Ukrainalla tulee edessään olemaan”, Mäkitalo sanoo.

Ukraina ilmoitti maanantaina aloittaneensa vastahyökkäyksen Hersonin alueella. Myöhemmin ukrainalaislähteet väittivät joukkojen murtaneen Venäjän ensimmäisen puolustuslinjan kolmessa kohdassa Hersonin alueen länsilaidalla.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi neuvoi videoviestissään myöhään maanantai-iltana Venäjän joukkoja vetäytymään heti.

”Venäjän sotilaiden on aika paeta, jos he haluavat säilyä hengissä”, Zelenskyi sanoi Ukrainska Pravdan mukaan. ”Painukaa kotiin. Ja jos ette uskalla palata koteihinne Venäjälle niin sen kun jäätte sotavangeiksi, takaamme Geneven sopimuksen mukaisen kohtelun.”

Uutiskanava CNN:lle nimettömän puhunut lähde kertoi Ukrainan hyökkäyksen pääpainon olevan Pravdynessa Hersonin ja Mykolaivin välisen valtatien tuntumassa, runsaan 30 kilometrin päässä Hersonin lentokentästä.

”Löimme Pravdynea puolustaneet Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen joukot ja he pakenivat”, ukrainalaislähde sanoi. ”Heitä tukeneet Venäjän maahanlaskujoukot pakenivat heidän perässään.”

Mäkitalon mukaan Hersonin alueen maasto Dneprin länsipuolella on todella haastavaa. Etelässä soiden ja vesistöjen rikkoma alue on kulkukelvotonta ja Hersonin ympäristössä maastoa rikkovat kastelukanavat ja Dneprin sivujoet.

Suurin sivujoki Inhulets laskee Dnepriin Hersonin koillispuolella. Rannikon suot ja Inhuletsjoki muodostavat Pravdynen suunnasta vetäytyville Venäjän joukoille suppilon, jonka perälle venäläisjoukot vetäytyessään pakkautuvat. Hersonia lähestyttäessä asutus tihenee ja Venäjä voi päästä hyötymään asutuskeskustaisteluista.

Toisaalta Venäjän joukkojen pakkautuminen ”Hersonin suppiloon” voi olla Ukrainalle edullistakin.

”Ukrainan raketinheittimille avautuu lihavia maaleja”, Mäkitalo sanoo.

Venäjän pääesikunta puolestaan kertoi Ukrainan yrittäneen läpimurtoa kolmessa kohdassa Hersonin alueen rintamalinjaa. Venäjä väitti torjuneensa hyökkäykset.

Ministeriön mukaan hyökkäykset maanantain taisteluissa on kaatunut yhteensä 560 ukrainalaista, kertoo uutistoimisto Tass. Lisäksi Venäjä olisi tuhonnut 26 Ukrainan panssarivaunua ja pudottanut kaksi hävittäjää, kertoo uutiskanava RBK.

CNN:n lähteen mukaan Ukraina olisi valloittanut Nova Dmytrivkan, Arhanhelsken, Tomyna Balkan ja Pravdynen kylät.

”Hyökkäyksen pääpaino oli Pravdynessä”, lähde sanoo.

Taistelutilannetta seuraava sotahistorioitsija Emil Kastehelmi pitää Twitter-kommenttiketjussaan melko varmana, että Ukraina on valloittanut ainakin Suhyi Stavokin pikkukylän keskellä parinsadan kilometrin mittaista rintamalinjaa Dneprin länsipuolella.

Ukraina on tukenut hyökkäystään ilmeisen laajalla tykistön ja raketinheitinten tulella. Venäjän asettama Hersonin hallinto on kertonut pommituksista kaupungin alueelle. Venäjän mukaan Ukrainan tykistö ja raketinheittimet ovat tulittaneet myös Venäjän hyökkäyksensä alussa valloittamaa Nova Kahovkaa Dneprin rannalla.

Lisäksi Venäjän asettaman paikallishallinnon edustajat Beryslavin kaupungista Dneprin pohjoisrannalta kertovat venäläisille tiedotusvälineille Ukrainan tulittaneen kaupunkia sunnuntaista lähtien.

Ukraina on noudattanut maanantaisen vastahyökkäysilmoituksensa jälkeen niukkaa tiedotuslinjaa eikä Ukrainan pääesikunta kertonut maanantaiaamuisessa tilannekatsauksessaan Hersonin alueen tapahtumista mitään.

Sotilasprofessori Janne Mäkitalo muistuttaa, että yllätyksiä voi olla luvassa, koska ukrainalaiset ovat osoittaneet kykenevänsä harhautuksiin. Katseet on syytä pitää esimerkiksi Donbasin suunnalla.

Ukrainaa ei Mäkitalon mukaan muutenkaan pidä aliarvioida. Venäläinen oppositiokanava Važnyje istorii kertoi viikko sitten nimettömänä esiintyneiden Venäjän esikuntalähteiden arvioivan Ukrainan joukkojen vahvuudeksi jo 700 000 sotilasta.

Mäkitalon mukaan tämä on täysin mahdollista, vaikka yleinen asevelvollisuus Ukrainan itsenäistymisen jälkeen lakkautettiinkin.

Ukraina ilmoitti ennen helmikuun hyökkäystä koulutetun reservinsä vahvuudeksi 900 000 sotilasta, heistä nuorimpina viimeisen viiden vuoden aikana koulutetut varusmiehet. Reserviä ryhdyttiin kouluttamaan uudelleen Krimin miehityksen ja Itä-Ukrainan sodan syttymisen jälkeen.

”Ja nyt on ollut puoli vuotta aikaa kouluttaa lisää”, Mäkitalo sanoo.

Venäjän joukot ylittivät Dneprin ja tunkeutuivat Hersoniin jo helmikuisen hyökkäyksensä ensimmäisenä päivänä. Kaupunki julistettiin vallatuksi viikon kuluttua, ja venäläiset etenivät kymmeniä kilometrejä lännemmäksi.

Ukrainan ensimmäiset vastahyökkäykset alkoivat jo maaliskuun lopussa ja Ukraina on onnistunut valtaamaan joitakin alueita takaisin hyökkääjältä Hersonin länsipuolella ja Kryvyi Rihin eteläpuolella. Vastahyökkäystä kohti Hersonia on ennusteltu koko kesän ajan.

Ukraina on pommittanut ennen vastahyökkäyksensä alkua kaikki kolme Dneprin alueella ylittävää siltaa käyttökelvottomiksi. Venäjä on yrittänyt huoltaa joukkojaan Hersonissa ja muualla Dneprin pohjoispuolella ponttonisiltojen avulla. Parin viime viikon aikana Venäjä on ilmeisesti onnistunut tuomaan Hersonin puolustukseen jonkin verran lisää joukkoja.