Kenraalimajuri evp. Pekka Toverin mukaan Vostok-harjoituksen peruminen olisi viestinyt siitä, ettei kaikki ole kunnossa. Venäjän onneksi harjoituskalenterissa vuoroon sattui itäinen sotilaspiiri.

Helsinki

Venäjän asevoimien kalenteriin kuuluva vuotuinen strateginen pääsotaharjoitus alkaa tiistaina, tällä kertaa itäisessä sotilaspiirissä. Harjoituksen järjestäminen kesken kehnosti sujunutta hyökkäystä Ukrainaan voi vaikuttaa huonolta idealta, mutta kun maa ei omasta mielestään edes ole virallisesti sodassa, olisi harjoituksen perumista hankala selittää.

Venäjän onneksi pääsotaharjoituksen pitopaikaksi osui tänä vuonna juuri itä. Pääesikunnan entisen tiedustelupäällikön, kenraalimajuri evp. Pekka Toverin mukaan Vostok-harjoitukset ovat olleet aiemminkin hiukan pienempiä ja pääosassa ovat olleet Tyynenmeren laivasto sekä ilmavoimat.

”Harjoitukset esimerkiksi läntisessä ja keskisessä sotilaspiirissä ovat olleet paljon suurempia. Siellä on ollut kymmeniätuhansia sotilaita, ja toiminta on ollut hyvin maavoimapainotteista. Sellaisen harjoitusjoukon raapiminen kokoon olisi nyt ollut melko haastava homma”, Toveri arvioi.

Hänen mukaansa merijalkaväkeä tuskin nähdään suuressa mitassa Vostok-harjoituksessa, sillä sitä on ilmeisesti lähetetty idästä lännemmäs Ukrainaan. Tyynenmeren laivastoa ei sen sijaan ole siirretty Mustallemerelle, ja ilmavoimaakin Venäjä on käyttänyt Ukrainassa melko säästeliäästi, Toveri jatkaa.

Harjoituksen peruminen kokonaan ei kävisi laatuun.

”Silloin myönnettäisiin, että nämä Ukrainan taistelut syövät meidät elävältä ja ettemme ole saaneet mukaan ulkomaisia kumppaneita, mikä sekin olisi noloa”, Toveri kuvaa.

Strategiset ydinasejoukot harjoittelevat lokakuussa

Vostokiin ovat ilmoittautuneet mukaan muun muassa Intia ja Kiina. Viimeksi mainitun osalta osallistuminen Venäjän harjoituksiin on ollut aiemminkin lähinnä symbolisella tasolla, ja samaa voi odottaa myös tällä kertaa, Toveri arvioi.

Venäjälle taas on tärkeää, että Kiinan lippu näkyy harjoituksessa, vaikka sitten vain pienen vierailujoukon kärjessä.

”Venäjälle on tärkeää osoittaa, että me emme ole yksin, vaan meillä on tärkeitä kumppaneita. Kiinalle taas riittää sen osoittaminen, ettei Venäjää ole kokonaan hylätty”, Toveri arvioi.

Kumppanuuksia on pyritty tuomaan esille myös erilaisissa sotilaskilpailuissa. Hiljattain Venäjällä järjestettiin taistelupanssareiden käsittely- ja ampumakilpailu Tank Biathlon, jossa oli mukana muun muassa sellaisia maita kuin Iran ja Venezuela.

”Panssarivaunukalustoa käytettiin siellä paljon niin väärin kuin vain on mahdollista käyttää”, Toveri arvioi näkemiään suorituksia panssarisotilaan taustansa nojalla.

Venäjän sotaharjoitustoiminta noussee seuraavan kerran otsikoihin viimeistään lokakuussa, jolloin kalenterissa on vuorossa strategisten ydinasejoukkojen Grom-harjoitus.

”Siinä normaalisti ammutaan muutamia ballistisia ohjuksia Jäämeren ja Kaukoidän välillä ja testataan koko ydinasetriadia (sukellusveneistä, pommikoneista ja maalta laukaistavat ohjukset)”, Toveri kertoo.