Spiegel: Venäjä on vakoillut ukrainalaisten sotilaiden koulutusta Saksassa.

Berliini

Ukrainassa venäläisten miehittämä Zaporizhzhjan jättiydinvoimala on saatu kytkettyä uudelleen sähköverkkoon, kertoo voimalasta vastaava ukrainalainen Energoatom-yhtiö Telegram-viestipalvelussa.

Energoatomin mukaan yksi voimalan kuudesta reaktorista toimittaa nyt sähköä verkkoon.

Zaporizhzhjan ydinvoimala pudotettiin torstaina pois sähköverkosta sen jälkeen kun viimeinenkin voimalalle sähköä toimittanut korkeajännitelinja katkesi. Voimala tarvitsee ulkopuolista sähköä muun muassa reaktoreiden jäähdyttämiseen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi myöhään torstaina pitämässään päivittäisessä puheessa, että korkeajännitelinjan katkeamisen syynä oli venäläisten kranaattituli.

”Venäjä on viemässä niin ukrainalaiset kuin muutkin eurooppalaiset lähelle ydinkatastrofia”, presidentti syytti.

Zaporizhzhjassa on yhteensä kuusi reaktoria, mutta viime aikoina vain kaksi niistä on ollut toiminnassa. Ydinvoimala on Euroopan suurin.

Tarkastajat voimalaan ensi viikolla?

YK:n alainen Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on jo pitkään varoittanut voimalan olevan kriisin partaalla ja muistuttanut, että ydinkatastrofin uhka on todellinen.

”Enempää aikaa ei ole varaa hukata. Aion henkilökohtaisesti johtaa IAEA:n ryhmän voimalalle lähipäivinä”, vakuutti järjestön pääsihteeri Rafael Mariano Grossi torstaina.

Ukrainan energiaministerin avustajan Lana Zerkalin mukaan tarkastajat ovat menossa voimalaan ensi viikolla ja parhaillaan selvitetään, miten heidät saadaan paikan päälle.

Spiegel: Venäjä vakoili ukrainalaissotilaita Saksassa

Venäjän tiedustelupalvelu on vakoillut Saksassa koulutuksessa olleita ukrainalaisia ​​sotilaita, kertoi saksalaislehti Der Spiegel perjantaina.

Ukrainan sotilaat ovat olleet Saksassa saamassa koulutusta länsimaisten tykkien käyttämisessä. Ainakin Baijerissa koulutusta on antanut Yhdysvaltain armeija.

Der Spiegelin mukaan Saksan armeija on havainnut epäilyttäviä ajoneuvoja kahden koulutuskeskuksen ulkopuolella. Lisäksi pieniä drone-lennokkeja on lentänyt harjoituspaikkojen yli ja kadonnut sitten nopeasti.

Turvallisuuslähteet uskovat myös, että venäläisviranomaiset ovat päässeet teknisesti käsiksi ukrainalaisten sotilaiden matkapuhelintietoihin.

Vakoilua epäillään tapahtuneen ainakin Baijerin ja Rheinland-Pfalzin osavaltioissa.

Saksa on vienyt hiljattain useita vakoilusta epäiltyjä oikeuden eteen. Paraikaa saksalainen reserviupseeri on oikeudessa syytettynä tietojen välittämisestä Venäjän tiedustelupalveluille.