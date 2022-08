Venäjä on keskittynyt uudelleenorganisoimaan joukkojaan Etelä-Ukrainassa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut Ukrainan joukkojen ”ottavan erityiseksi kohteekseen” jokaisen venäläissotilaan, joka ampuu ydinvoimalan luona tai käyttää sitä kilpenään.

Zelenskyi puhui asiasta videoviestissään myöhään lauantaina, kertoo Guardian. Zelenskyi sanoi Venäjän käyttävän voimalaa kiristyskeinona.

”Jokaisen venäläisen sotilaan, joka joko ampuu tehdasta tai käyttää voimalaa kilpenään, täytyy ymmärtää, että hänestä tulee erityinen kohde tiedusteluagenteillemme, erikoispalveluillemme, armeijallemme”, Zelenskyi sanoi.

Useat maat ovat vedonneet sen puolesta, että Zaporizhzhjan ydinvoimalan luona ei taisteltaisi.

YK:n alainen Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on ilmaissut pelkonsa siitä, että taistelut voivat vaurioittaa voimalaa ja aiheuttaa ydinonnettomuuden. IAEA vaatii, että sen tarkastajat päästetään pikimmiten voimalaan.

Donbass viikon taisteluiden keskuksena

Viimeksi kuluneen viikon aikana Venäjä on todennäköisesti keskittynyt uudelleenorganisoimaan ja vahvistamaan joukkojaan Etelä-Ukrainassa, Britannian puolustusministeriön sunnuntain tiedusteluraportissa todetaan.

Kuitenkin Donbassin alueella Venäjän tukemat, pääasiassa itsenäiseksi julistautuneen Donetskin kansantasavallan joukot ovat jatkaneet hyökkäyksiä Donetskin kaupungin pohjoispuolella. Erityisen kiivasta taistelua on käyty Piskyn kylässä lähellä Donetskin lentokenttää. Kumpikaan osapuoli ei liene saanut aluetta haltuunsa.

Alue on ollut taisteluiden eturintamassa jo vuodesta 2014 lähtien. Todennäköistä on, että Venäjän hyökkäyksen päämääränä on turvata moottoritie, joka on pääväylä lännestä Donetskiin.