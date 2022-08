Razonin kyydissä olevan maissin tilaaja vetosi rahdin olevan pahasti myöhässä eikä suostunut ottamaan sitä vastaan. Nyt alus etsii rahdilleen uutta ostajaa.

Viikko sitten maanantaina Ukrainasta lähti ensimmäinen viljalaiva sitten Venäjän aloittaman hyökkäyssodan. Libanoniin matkalla ollut rahtialus on nyt vailla päämäärää, kun tilaaja hylkäsi pahasti myöhästyneen lastin.

Viljalaiva Razoni etsii nyt uutta ostajaa lastilleen joko Libanonissa tai missä tahansa muussa maassa, tiedotti Ukrainan Libanonin-suurlähetystö maanantaina.

”Razonin kuljettaman ukrainalaisen viljan toimittajalta saamamme tiedon mukaan ostaja kieltäytyi ottamasta rahtia vastaan Libanonissa vedoten (yli viiden kuukauden) myöhästymiseen”, suurlähetystö totesi Twitterissä.

Sierra Leonen lipun alla kulkevan Razoni-laivan kyydissä on yli 26 000 tonnia ukrainalaista maissia. Odessasta lähteneen viljalaivan oli määrä saapua Libanoniin sunnuntaina, mutta uutistoimisto Reutersin mukaan se käänsi lopulta kurssiaan Turkin suuntaan. Razoni on tällä hetkellä ankkuroituna Turkin rannikon tuntumassa maan eteläpuolella.

Venäjä ja Ukraina allekirjoittivat sopimuksen Ukrainan Mustanmeren satamien avaamisesta uudelleen viljan viennille yhdessä Turkin ja YK:n kanssa 22. heinäkuuta. Venäjän ja Ukrainan edustajat allekirjoittivat sopimukset Istanbulissa erikseen Turkin edustajien kanssa, eivät siis keskenään.

Libanonin valtiovarainministeriön mukaan maan hallitus ei ole ollut mukana viljatoimituksessa, koska tilaaja oli yksityisen sektorin edustaja, kertoo uutistoimisto Bloomberg. YK:lla ei ole roolia itse viljatilausten tai toimitusten tekemisessä, vaan kaupat jätetään markkinoiden sovittaviksi.

Elokuun alusta alkaen Ukrainasta on lähtenyt kymmenkunta viljalaivaa. Eräs Razonia pienempi maissialus pääsi maanantaina määränpäähänsä Turkissa.

YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman johtaja David Beasley varoitti toukokuussa Maailman talousfoorumissa Davosissa, että maailmaa uhkaa vuosikymmenten pahin ruokakriisi.

Kriisi johtuu koronapandemiasta, ilmastonmuutoksesta ja Venäjän aloittamasta sodasta.

Hyökkäyksen kohteeksi joutunut Ukraina on tunnettu Euroopan vilja-aittana, ja myös hyökkääjä Venäjällä on ollut merkittävä rooli viljanviejänä. Lisäksi Ukraina on merkittävä auringonkukkaöljyn, maissin ja ohran kasvattaja.

Tärkein on kuitenkin Ukrainan rooli vehnän viejänä, sillä vehnän kysyntä ja hinnoittelu ohjaavat myös muita viljoja.

Yhdessä Ukraina ja Venäjä ovat vastanneet lähemmäs kolmanneksesta maailman vehnäkaupasta.