Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on toistamiseen saanut positiivisen koronatestituloksen, kertoi Valkoinen talo myöhään lauantai-iltana Suomen aikaa.

Biden on näin ollen määrätty takaisin koronaeristykseen.

Presidentin lääkärin Kevin O'Connorin mukaan Biden on kuitenkin oireeton ja tämän vointi on hyvä, kertoo CNN.

Kyseessä on lääkärin mukaan todennäköisesti sama tauti, jonka presidentti on jo sairastanut, eikä kyse ole uudesta tartunnasta. Lääkärin mukaan uusiutuva positiivinen testitulos on todettu pienellä osalla potilaita, joille on koronataudin hoidossa annettu Paxlovid-nimistä koronaviruslääkettä.

Biden oli lääkärin mukaan saanut tätä ennen jo neljä negatiivista testitulosta.

Biden itse tviittasi rauhoittavan viestin, jossa hän kertoi olevansa oireeton ja jatkavansa töitä eristyksestä.

”Palaan pian tien päälle”, hän sanoi tviitissään.

Biden joutui koronatartuntansa vuoksi perumaan matkojaan kotimaassa.