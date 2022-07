Perjantaina käyty keskustelu oli ensimmäinen, jonka ulkoministerit ovat käyneet sitten Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerit Antony Blinken ja Sergei Lavrov keskustelivat puhelimitse perjantaina. Asiasta kertoo muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Tämä on ensimmäinen kerta kun ulkoministerit keskustelevat sitten Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24. helmikuuta.

Puhelu koski muun muassa Venäjän tavoitteita Ukrainassa. Blinken varoitti Venäjää pyrkimästä liittämään uusia Ukrainan alueita itseensä.

”Maailma ei huomioi liitoksia ja jos Venäjä toteuttaa suunnitelmansa, maailma painostaa Venäjää maksamaan niistä yhä enemmän”, Blinken kertoi sanoneensa Lavroville.

Venäjän ulkoministeriö tiedotti puolestaan Lavrovin sanoneen, että Moskovan tavoitteet Ukrainassa ”toteutetaan täysin.”

Tämän lisäksi ulkoministerit keskustelivat ukrainalaisen viljan viemistä Mustanmeren kautta. Blinken kertoi Lavroville odottavansa, että sopimusta seurataan ja toivovansa, että asia ”etenee niin pian kuin mahdollista”.

Venäjä on saartanut Ukrainan satamia jo pitkään, mikä on uhannut aiheuttaa maailmanlaajuisen ruokakriisin. Maat solmivat kuitenkin noin viikko sitten sopimuksen, jossa Venäjä sallii Ukrainan vievän viljaa eteläisistä satamistaan.

Sittemmin Venäjä on kuitenkin tehnyt ohjusiskuja Ukrainan satamakaupunkeihin, mikä on herättänyt huolia sopimuksen toteutumisesta.

Venäjän tiedotteessa sanotaan ulkoministerien keskustelleen sopimuksesta yksityiskohtaisesti. Lavrov kuitenkin syytti Yhdysvaltain talouspakotteita asian monimutkaistamisesta.

Ulkoministerit keskustelivat myös vankien vaihdosta. Venäjä pitää vankinaan kahta yhdysvaltalaista, huippukoripalloilijaa Brittney Grineria ja turvallisuusviranomaista Paul Whelania.

Yhdysvallat on ehdottanut vaihtavansa Grinerin ja Whelanin vangitsemaansa venäläiseen asekauppiaaseen Viktor Boutiin.

Blinken kuvaili keskustelua ”rehelliseksi ja suoraksi” ja sanoi ”painostaneensa Kremliä hyväksymään esittämämme vakaan ratkaisun”.

Sen enempää yksityiskohtia keskustelun tuloksista Blinken ei antanut pitämässään lehdistötilaisuudessa. Hän ei esimerkiksi avannut Lavrovin vastausta tai Venäjän mahdollista päätöstä vankien vaihtoon liittyen.

Venäjän ulkoministeriö on puolestaan tiedottanut, että Lavrov ”ehdotti voimakkaasti” Yhdysvaltojen välttämään jatkossa ”spekulatiivista tietojen työntelyä” ja toimimaan ”hiljaisen diplomatian” keinoin vankien vaihtoon liittyen.

Yhdysvallat on ilmaissut turhautuneisuutta Venäjän haluttomuudesta käsitellä vankiasiaa, kun taas Lavrov on kommentoinut, että asia on asiasta vastaavien venäläisten viranomaisten käsissä eikä ulkoministeriö kuuluu tähän joukkoon.