Pääekonomisti Tuuli Koivun mukaan yritykset pohtivat Kiina-riskejä aivan uudella tavalla.

Helsinki

Ulkopoliittisen instituutin tutkija varoittaa suomalaisia yrityksiä Kiinaan kohdistuvien sijoitusten ja riippuvuuksien riskeistä.

Instituutin ohjelmajohtaja Mikael Wigell uskoo siihen, että Kiina valitsee Venäjän puolen Ukraina-pakotteiden noudattamisessa, mikä johtaisi puolestaan länsimaiden ja Kiinan väliseen pakotekierteeseen.

”Kannattaa olla aika varovainen investoinneissaan Kiinaan ja koettaa monipuolistaa tuotantoketjujaan”, Wigell sanoo.

Wigell otti teeman esille Suomi Areenassa heinäkuun puolivälissä.

Hän huomauttaa, että Kiina on kiihdyttänyt öljyn ja muiden raaka-aineiden ostoja Venäjältä. Kiina voi tehdä ostoja Venäjältä edullisesti, sillä pakotteet ovat painaneet raaka-aineiden hintoja ja rajoittaneet Venäjän mahdollisuuksia myydä niitä muualle.

Toisaalta ostot heikentävät pakotteiden tehoa.

”Tässä nähdään, että Kiina käyttäytyy opportunistisesti eikä lähde mukaan Venäjän eristämiseen, mitä länsimaat yrittävät”, Wigell sanoo.

Jos Kiina jatkaa taloudellista hyötymistä Wigellin uskomalla tavalla, tämä voisi saada Yhdysvallat asettamaan enemmän pakotteita Kiinalle sekä pyytämään Eurooppaa mukaan. Kiina puolestaan vastaisi tilanteeseen omilla pakotteillaan.

Kuluvan vuoden aikana monet länsimaiset ja suomalaiset yritykset ovat vetäytyneet Venäjältä protestina sodalle Ukrainassa. Kiinan suhteen samanlaisen täysmenetyksen toisi spekuloitu Taiwanin valtaus.

”Silloin kaikki menee kiinni, Kiinasta joudutaan lähtemään”, eikä sijoituksia tai pääomia saada pois.

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.

Riskit yritysten mielessä aiempaa enemmän

Kiinaa koskeva riski on yrityksille huomattavasti suurempi kuin Venäjää koskeva riski oli. Tästä Wigellin kanssa samaa mieltä on Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.

Koivun mukaan suomalaiset yritykset punnitsevat riskejä aivan eri tavalla kuin ennen. Riskeistä huolimatta Kiina on suuri markkina, jolla on yhä paljon kilpailuetua. Kiinan bruttokansantuote on kymmenkertainen Venäjään verrattuna.

”Venäjän riskit olivat yrityksille siinä mielessä pienet, että mahdollisuudetkin olivat rajatut. Kiinassa moni suvaitsee korkean riskitason, koska mahdollisuudet ohittavat riskit.”

Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat asettaneet jo aiemmin Kiinalle pakotteita esimerkiksi Hongkongin demokratian tukahduttamisen ja Xinjiangin vähemmistöjen sortamisen vuoksi.

”Meillä on koko ajan Kiinaa vastaan pakotteita, mutta niiden taloudellinen merkitys on ollut hyvin pieni”, Koivu sanoo.

”Ei kovin suotuisaa Suomelle”

Jos maailmantalouteen alkaisi rakentua laajoja sanktiota ja klikkejä, se tarkoittaisi Mikael Wigellin mukaan sitä, että globalisaatio hajoaisi käsiin.

Tämä olisi iso suunnanmuutos takaisin protektionismin suuntaan, sillä kylmän sodan alusta asti maailman valtiot ovat työskennelleet kaupan esteiden poistamiseksi.

”Sehän ei ole kovin suotuisaa Suomen kaltaiselle vientiriippuvaiselle ja muutenkin maailmankaupasta riippuvalle maalle”, Wigell sanoo.

Wigellin mukaan EU on havahtunut riippuvuussuhteeseensa Kiinaan ja pyrkii lisäämään omavaraisuutta sekä vaihtoehtoisia tuotantoreittejä. Myös Tuuli Koivu uskoo EU:n oppineen Ukrainan sodasta ja koronakriisin alkuajoista arvostamaan strategisia aloja.

”Kiina itse on kiinnittänyt vuosia huomiota siihen, että heillä olisi turvattu oma energia- ja lääkehuolto sekä korkeaa teknologiaa saatavilla mahdollisimman itsenäisesti”, hän sanoo.