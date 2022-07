Nord Stream 1 -putken kaasutoimitukset jatkuvat Saksaan

Putki on ollut suljettuna huoltotauon ajan viime viikon maanantaista lähtien.

Helsinki

Nord Stream 1 -kaasuputki aloitti torstaina jälleen toimintansa huoltotauon jälkeen. Asiasta kertoi putkea hallinnoivan yhtiön edustaja uutistoimisto AFP:lle.

Kaasutoimitukset putkilinjan kautta Venäjältä Saksaan keskeytyivät kokonaan viime viikon maanantaina huoltotauon vuoksi.

Euroopassa pelättiin, ettei Venäjän valtion energiayhtiö Gazprom jatka kaasutoimituksia ilmoitetun huoltotauon jälkeen.

Toimitusten käynnistymisestä ilmoittanut Nord Streamin edustaja ei uutistoimisto AFP:n mukaan kertonut, paljonko kaasua putkesta nyt kulkee. Odotuksena kuitenkin on, että kaasu ei virtaa putken läpi täydellä kapasiteetilla.

Putin on myös sanonut, että jos pakotteisiin liittyviä kiistoja ei saada ratkaistua, kaasun tuontia rajoitetaan tiukasti.

Komissio valmistautuu Venäjän kaasuhanojen sulkuun

Venäläistä kaasua Saksaan maahantuova energiayhtiö Uniper on joutunut hankkimaan korvaavan kaasun markkinoilta merkittävästi aiempaa korkeampaan hintaan, ja Uniper on tämän takia ajautunut vaikeuksiin. Uniperin pääomistaja on Suomen valtionyhtiö Fortum.

Komissio kertoi eilen valmistautuvansa siihen, että Venäjä sulkee jatkossakin kaasuhanat osittain tai kokonaan. Komissio ehdotti keskiviikkona, että sen kaikkien jäsenmaiden tulisi tavoitella kaasun kysynnän vähentämistä 15 prosentilla elokuun alusta maaliskuun loppuun.

Vähennystä on tarkoitus verrata maiden keskiarvoiseen kaasun kulutukseen viitenä edellisenä vuonna samalla ajanjaksolla.

Hätätilanteessa komissio voisi rajoittaa kaasun kysyntää myös pakolla neuvoteltuaan jäsenmaiden kanssa. Tällainen tilanne voisi tulla eteen, jos olisi olemassa huomattava vaara vakavasta kaasupulasta tai poikkeuksellisen suuresta kaasuntarpeesta.