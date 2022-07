Virkaatekevän presidentin ja ex-pääministerin valinta parlamentissa oli selvä.

Kannattajat juhlivat Sri Lankan presidentiksi valitun Ranil Wickremesinghen voittoa, jonka he toivovat vakauttavan levottomaksi käyneen maan tilannetta.

Colombo

Sri Lankan uudeksi presidentiksi valittiin keskiviikkona odotetusti virkaatekevä presidentti Ranil Wickremesinghe, 73, kertoivat parlamenttilähteet.

Wickremesinghen voitto parlamentin äänestyksessä oli varsin selvä, sillä hän sai 134 ääntä, kun taas pääoppositiopuolueen ehdokas, ex-opetusministeri Dullas Alahapperuma keräsi kannatusta 82 äänen verran.

Vaalien kolmas ehdokas, vasemmistojohtaja Anura Dissanayake oli vain kolmen kansanedustajan mieleen.

Wickremesinghe sanoi valintansa jälkeen puheessaan, että vastakkainasettelun aika on nyt ohitse.

”Liittykää puolelleni. Ryhtykäämme yhteistyöhön, jotta saamme maamme pois siitä kriisistä, jossa se on”, Wickremesinghe sanoi suunnaten viestinsä etenkin oppositiojohtaja Alahapperumalle.

Tätä ennen jo kuudesti saarivaltion pääministerinä toiminut Wickremesinghe ei ollut mieleen Colombon keskustaan majoittuneille mielenosoittajille.

”Me hävisimme, koko maa hävisi. Poliitikot haluavat vain säilyä vallassa. Eivät he pidä kansan puolta. Mitä he välittävät kärsivistä ihmisistä, kyseli Damitha Abeyrathne”, 45.

Kuuden pääministerikautensa aikana Wickremesinghe ei ole kertaakaan onnistunut pysymään virassa kautensa loppuun saakka.

Uusi hallitus aloittaa

Wickremesinghen valinta lopettaa automaattisesti nykyisen hallituksen kauden. Uusi presidentti valitsee myöhemmin pääministerin, joka muodostaa maalle uuden hallituksen.

Sri Lankan parlamentin puhemies Mahinda Abeywardana kutsui parlamentin istuntoa historialliseksi ja sanoi koko maailman seuranneen sitä.

Sri Lankan ex-presidentti Gotabaya Rajapaksa erosi virastaan viime viikolla paettuaan sitä ennen maasta pitkään jatkuneiden levottomuuksien jälkeen.

Parlamentti valitsi Wickremesinghen presidentiksi Rajapaksan loppukauden ajaksi eli marraskuuhun 2024 saakka.

Sri Lanka on erittäin pahan talouskurimuksen kourissa ja saarivaltiossa on pulaa lähes kaikesta. Maa on neuvotellut Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa talouden pelastuspaketista.