Maailma | Euroopan helteet

Englannissa ihmisiä kehotetaan pysymään kotona ja välttämään julkista liikennettä pakahduttavan kuumuuden takia

Englantiin iskevä helleaalto on niin kova, että paikallinen ilmatieteenlaitos on antanut ensimmäisen korkeimman eli punaisen varoituksen. Maassa on nyt ”kuumempaa kuin Saharassa”, uutisoi The Sun -tabloidi.

Brittilehtien kansia maanantaina.