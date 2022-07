EU: Venäjän satamasaarto Ukrainassa saatava loppumaan, kymmeniätuhansia uhkaa nälänhätä

”Tämä on elämän ja kuoleman kysymys monille ihmisille.”

Kiova/Helsinki

Kymmeniätuhansia ihmisiä uhkaa nälänhätä, koska Venäjä saartaa Ukrainan satamia. EU:n ulkosuhteista vastaavaan Josep Borrellin mukaan saarto on lopetettava heti.

”Tämä on elämän ja kuoleman kysymys monille ihmisille. Venäjän on lopetettava saarto ja sallittava Ukrainan viljanvienti”, Borrell sanoi toimittajille.

Venäjän ja Ukrainan neuvottelijat tapaavat YK:n ja Turkin diplomaatteja Istanbulissa keskiviikkona keskustellakseen kuukausia kestäneen saarron lopettamisesta.

”Siksi toivon – ja uskoakseni minulla on syytä toivoa – että Odessan ja muiden satamakaupunkien saarron lopettamisesta päästään sopimukseen. Kymmenientuhansien ihmisten elämä riippuu siitä, joten kyseessä ei ole mikään diplomaattinen peli”, Borrell jatkoi.

Jos sopua ei saada, EU tulee syyttämään Venäjää nälän käyttämisestä aseena sodassa.

Venäjä on helmikuussa aloittamansa hyökkäyssodan jälkeen saanut haltuunsa joitakin satamakaupunkeja. Toisia, kuten keskeisiin viljan vientisatamiin kuuluvaan Odessaa, se on tulittanut tykistöllä ja pommittanut ilmasta. Ukraina puolestaan on miinoittanut joidenkin satamien sisääntuloväylät suojellakseen niitä Venäjän hyökkäyksiltä.

Ukraina kuuluu maailman tärkeimpiin viljanviejiin. Viljaa on viety erityisesti Lähi-itään ja Afrikkaan.