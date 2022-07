Ammuskelu on sattunut sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Espanjassa Marbellassa on sattunut ammuskelu paikallisessa yökerhossa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, kertovat norjalaislehti VG ja espanjalainen Euro Weekly News.

Lehtien tietojen mukaan ammuskelussa on loukkaantunut ainakin viisi. Paikalliset viranomaiset eivät ole toistaiseksi vahvistaneet loukkaantuneiden kansallisuuksia.

Marbella on suosittua turistialuetta Espanjassa. Alueen hotelleissa on runsaasti matkailijoita, ja kohde on myös suomalaisten matkailijoiden suosiossa.